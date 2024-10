Mario Rui, rottura definitiva con l’agente Giuffredi che lo ha denunciato al Coni

L’agente Giuffredi ha presentato al Coni un’istanza arbitrale contro il difensore del Napoli

Rottura definitiva tra Mario Rui e l’agente Giuffredi, che ha presentato un’istanza arbitrale al Coni contro il terzino del Napoli.

Il comunicato ufficiale del Coni:

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del Coni, dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, contro il sig. Mario Rui Silva Duarte, in virtù del contratto di mandato stipulato in data 2 dicembre 2019, con il quale il suddetto intimato calciatore ha conferito l’incarico alla odierna istante di curare i suoi interessi per la conclusione e/o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica e dei negozi ad esso collegati.

Rui torna ad allenarsi in gruppo, ma rimane comunque fuori rosa.

A riportarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Dopo essere rimasto fuori dalla lista per la Serie A nelle prime settimane di questa stagione, Mario Rui è rientrato in gruppo e si sta allenando con la squadra.

L’esterno portoghese del Napoli, infatti, è rimasto fuori dalla lista per la Serie A e nonostante il rientro con la squadra e in gruppo, non è stato al momento reintegrato nelle liste degli azzurri di Antonio Conte”.

