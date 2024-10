Marelli: «Manca il secondo giallo a Di Lorenzo, ha interrotto un’occasione potenzialmente pericolosa»

A Dazn: «In queste circostanze il cartellino giallo non solo è necessario ma doveroso. Errore di Tremolada al 92’»

L’ex arbitro Marelli, deputato al commento arbitrale su Dazn, al termine di Napoli-Lecce (1-0) ha espresso la sua opinione sul mancato secondo giallo a Di Lorenzo al 92′. Il capitano del Napoli fa fallo su Rebic interrompendo un’azione potenzialmente pericolosa. In questi casi il giallo è automatico.

Marelli: «Di Lorenzo? In queste circostanze il giallo è doveroso»

Le parole di Marelli a Dazn:

«Ci sono stati parecchi episodi in questa partita. Partiamo dal gol segnato da Di Lorenzo e convalidato: leggere proteste del Lecce. Sul colpo di testa di McTominay, Di Lorenzo parte in posizione regolare. Poi c’è un contrasto con il portiere e Krstović totalmente casuale. Il portiere non ha mai avuto il possesso del pallone. Non è sufficiente per dare fallo e annullare. Rete regolare».

Sul mancato secondo giallo a Di Loreno:

«Errore di Tremolada al 92′, su lancio in profondità, Rebic controlla, sta per entrare in area di rigore e viene fermato da Di Lorenzo con un fallo. Si mette le mani nei capelli, temeva il secondo giallo perché in questo caso è codificato, perché il giocatore sta entrando in area di rigore. Si tratta quindi di una occasione potenzialmente pericolosa e in queste circostanze il cartellino giallo non solo è necessario ma doveroso. Manca il cartellino, tra l’altro era già ammonito per un fallo su Banda».

