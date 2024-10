Lukaku porta fortuna all’Anderlecht, con lui sugli spalti vince 3-0: “Bello tornare, non vi dimenticherò mai”

Ha assistito dal vivo al match della sua ex squadra contro lo Standard Liegi. Ha partecipato anche alla foto di gruppo negli spogliatoi coi calciatori attuali.

L’Anderlecht ha vinto in campionato contro lo Standard Liegi 3-0, e a guardare il match c’era un tifoso speciale per la squadra che ha trionfato: Romelu Lukaku.

L’attuale attaccante del Napoli ha trascorso due stagioni nel club, dal 2009 al 2011, segnando 41 gol in 98 partite. E proprio una settimana fa l’Anderlecht lo ha celebrato con l’anniversario dei 15 anni del suo primo gol in maglia viola.

Seduto sugli spalti, ha guardato e tifato assieme ai suoi ex tifosi

No place like home. 💜 pic.twitter.com/5lERLQsFEy — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 7, 2024

Poi, si è unito alla foto di rito post-vittoria della squadra negli spogliatoi.

L’attaccante belga ha anche scritto un messaggio su Instagram in merito: Grazie a tutti i tifosi, ho rivissuto tanti bei ricordi… È stato bello tornare. Non vi dimenticherò mai. Complimenti anche ai ragazzi per la vittoria!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku)

Insomma, un ritorno al passato per Big Rom che non sarà impegnato con la sua nazionale, bensì rimarrà a Napoli ad allenarsi per tornare nella sua piena forma fisica.

Lukaku è la mente di Conte (CorSera)

Scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera:

La squadra di Conte è ampia e variegata, subisce e attacca, si abbassa e poi va a pressare. Lukaku è nel cuore di ogni azione: due assist e un gol. Si procura e calcia il rigore per fallo di Sergi Roberto. Ispira Mctominay e anche il nuovo entrato Neres che infligge al Como il colpo di grazia. Big Rom non è stato un lusso di Antonio Conte, è la sua mente nello spogliatoio e in campo. È l’uomo che sposta gli equilibri. «Romelu sta crescendo — ammette l’allenatore — e andrà sempre meglio, vedrete», ci mette di nuova la sua faccia rispetto alla scelta di mercato fatta in estate. «Stiamo crescendo a livello temperamentale, sappiamo indossare abiti diversi, giochiamo a calcio e ci sporchiamo il vestito quando occorre». Conte ha lo sguardo disteso (finalmente) e felice.

