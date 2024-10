Lo hanno annunciato con video ispirato al videogioco di Super Mario. Lo fece anche il West Ham. “Sembra che l’imitazione sia la forma più sincera di adulazione”

L’annuncio di Balotelli al Genoa: hanno copiato quello di João Mário al West Ham (Telegraph)

Balotelli è tornato in Serie A. Il Genoa lo ha annunciato in un video in cui Balotelli si trasforma in Super Mario Bros, il videogioco per intenderci.

Un’idea non del tutto originale, secondo il Telegraph, che scrive:

“Super Mario ha avuto un reboot, ma il gioco è finito per il team di social media del Genoa dopo aver rubato un’idea del West Ham ispirata a Nintendo per annunciare la firma di Mario Balotelli.

Balotelli, l’idea dell’annuncio rubata al West Ham

I tifosi del West Ham hanno subito notato che la clip in stile videogioco che segnava il ritorno di Balotelli in Serie A era una scopiazzatura di quella dell’ingaggio di João Mário, ora al Besiktas, avvenuto nel 2018 da parte del club londinese. In entrambi i video, un Mario nero è raffigurato in stile pixelato davanti a uno stadio di calcio, in un gioco in formato piattaforma che riprende il videogioco degli anni ’90 con protagonista un idraulico italiano.

Per il Genoa, sembra che l’imitazione sia la forma più sincera di adulazione per annunciare un ingaggio con il quale Balotelli non sarà più uno svincolato dopo aver lasciato il club turco Adana Demirspor in estate. «Sono entusiasta», ha dichiarato l’attaccante lunedì. «Non voglio parlare molto. Voglio solo iniziare. Darò il massimo». L’italiano dopo aver lasciato il Monza nel 2021, ha trascorso un periodo in Turchia e in Svizzera. All’Inter, sotto la guida di Roberto Mancini, è emerso come un talento molto richiesto, debuttando nel 2007 e aiutando i giganti della Serie A a vincere tre scudetti. Ha poi contribuito alla conquista del triplete sotto la guida di José Mourinho nel 2010″.

