Gilardino: «Balotelli non può risolvere da solo i problemi del Genoa. Deve essere un valore aggiunto»

Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Genoa contro la Lazio per 3-0.

Tra i tanti temi affrontati, quello dell’arrivo di Balotelli.

«Mario non può risolvere da solo i problemi del Genoa. Se lui arriva e ha qual desiderio e quel fuoco di mettersi a disposizione può e deve essere un valore aggiunto. Non può da solo risolvere tutto. Confidiamo che possa essere presto al top anche se viene da un periodo di inattività per quanto riguarda le partite, non gli allenamenti».

E ha aggiunto: «La sua storia parla. Quello che conterà più di tutto sarà comunque la squadra. Lui ci può dare personalità e ci può scuotere in alcuni momenti. Anche lui va messo nelle condizioni migliori per rendere».

Gilardino sul suo futuro

Sul suo futuro sulla panchina del Genoa:

«Questo dovete chiederlo alla società. Loro hanno il diritto di fare qualsiasi considerazione in merito. Io e il mio staff lavoriamo giorno e notte per migliorare la situazione. Ho vissuto momento incredibili da allenatore del Genoa e adesso, anche nelle difficoltà, sono dentro al mondo Genoa. Voglio dare il mio contributo per tirarci fuori da questa situazione».

Balotelli a un passo dal Genoa. Firma e visite mediche lunedì, contratto da 250 mila euro più bonus fino a giungo 2025. Il Genoa ha sciolto ogni riserva e insieme all’allenatore Gilardino ha deciso che Balotelli è la soluzione giusta per far fronte agli infortuni e risalire la classifica. In serata, le parti dovrebbero chiudere definitivamente l’accordo. Le visite mediche sarebbero fissate per lunedì.

Per Di Marzio, il contratto fino a 2025 prevede un compenso per Balotelli tra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze.

