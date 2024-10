La decisione di Lukaku di non giocare con la Nazionale per tutto il 2024, ha scosso l’ambiente in Belgio

Gazzetta e Corsport sottolineano la volontà di Romelu di rispondere alla fiducia riposta in lui da Conte prima e ora anche dai tifosi del Napoli

Romelu Lukaku non ha preso il Napoli sottogamba, anzi da quando è arrivato, fortemente voluto da Conte, non ha fatto altro che impegnarsi senza sosta per recuperare la condizione fisica. L’attaccante belga ha già fatto vedere in campo le proprie qualità ed è stato utile alla squadra, ma vuole assolutamente arrivare ad essere fondamentale e più incisivo.

Per fare questo, scrive il Corriere dello Sport che Lukaku ha chiesto di non essere convocato dalla Nazionale

La decisione di Lukaku

Romelu Lukaku ha chiesto a Domenico Tedesco, ct del Belgio, di non essere convocato anche questa volta per gli impegni di Nations League e dunque resterà a Castel Volturno a lavorare con il resto dei ragazzi che come lui, volontariamente o per circostanze, non saranno impegnati con le nazionali. Rom, per la cronaca, salterà le sfide con la Francia e soprattutto con l’Italia dei suoi amici Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori. Magari nel weekend, approfittando dei giorni di pausa che Conte concederà al gruppo, farà un salto a Bruxelles, a casa, dai suoi figli, ma prima di tutto dovrà parcheggiare il Napoli in sosta.

Una decisione che non è stata presa benissimo, scriver la Gazzetta dal Belgio

“Il contributo di Lukaku è stato comunque decisivo: sempre in pressione, sempre in lotta sulle palle vaganti. Mentalità da grande giocatore e impatto da leader. Conte lo ha voluto anche per questo, per essere da esempio ai compagni. Ma adesso si aspetta i gol per cui lo ha scelto per fare la differenza, per portare il progetto Napoli su una nuova dimensione. Intanto, Romelu ha fatto sapere alla federazione che per il resto del 2024 non sarà disponibile per gli impegni del Belgio. Una decisione che ha scosso molto l’ambiente in patria, dove Big Rom ha riscritto la storia con i gol: miglior marcatore di sempre con 85 reti in 119 partite”

ilnapolista © riproduzione riservata