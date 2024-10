Lukaku resta a Napoli durante la sosta per le nazionali: non sarà convocato dal Belgio (Di Marzio)

Lukaku continuerà a lavorare a Castel Volturno per ritrovare la forma migliore

Lukaku non sarà convocato dal Belgio, resterà a Napoli e si allenerà per continuare a migliorare la sua condizione fisica. Salterà quindi la sfida tra Italia e Belgio di giovedì 10 ottobre.

Lo riporta Gianluca Di Marzio, che sul suo portale scrive:

Per la seconda pausa per le nazionali consecutiva, il Belgio farà a meno di Romelu Lukaku. L’attaccante del Napoli, che in questo avvio di stagione ha preso parte con la squadra di Conte a 4 partite, contribuendo con due gol segnati e altrettanti assist, non prenderà di nuovo parte agli impegni della nazionale del ct Tedesco.

Per la seconda sosta consecutiva, così, Lukaku rimarrà a lavorare a Castel Volturno per ritrovare la miglior forma. Era già capitato a settembre, per riprendere al meglio la condizione dopo l’arrivo a fine mercato dal Chelsea. Un’assenza che si è ripetuta anche a ottobre, con l’attaccante che non prenderà parte agli impegni con la propria nazionale.

Perché alcuni tifosi ce l’hanno con Lukaku? Come se un attaccante dovesse segnare ogni partita

Una vita senza lamentele, non sarebbe vita. Vale non solo per i tifosi ma soprattutto per i tifosi. E così anche dopo il pareggio in casa della Juventus, pareggio di fondamentale importanza nel processo di crescita del Napoli di Conte, abbiamo letto e ascoltato qua e là critiche alla prestazione di Romelu Lukaku allo Juventus Stadium. Come se Lukaku fosse stato protagonista di clamorosi gol sbagliati o come se la sua prestazione fosse stata evidentemente inferiore a quella dei suoi compagni di reparto. O, ad esempio, del centravanti avversaro (Vlahovic) che è stato addirittura sostituito a fine primo tempo.

