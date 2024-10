Il sindaco di Corbetta oltre ogni decenza o genio comunicativo? Sfotte Morata e lo saluta con lo stemma dell’Inter

Dopo le parole di Morata, il sindaco invece di chiedere scusa decide di cavalcare il successo social e dà del piagnone al milanista

All’improvviso il genio. Il sindaco di Corbetta ha deciso di cavalcare il successo social. Non solo la storia Instagram dopo il cazziatone di Morata. Ma insiste e su TikTok pubblica un video in cui prende palesemente in giro l’attaccante del Milan, di fatto dandogli del piagnucolone.

Nelle puntate precedenti: oggi Morata ha pubblicato una storia Instagram in cui, con acida ironia, “rimproverava” il sindaco di Corbetta per aver spiattellato sui social la notizia della nuova casa dello spagnolo.

No, non è Pierino. È il sindaco di Corbetta

Infatti, Alvaro aveva (ora cambierà di nuovo casa) preso casa nel piccolo comune dell’hinterland milanese. Ovviamente, come quasi ogni personaggio pubblico, ci tiene a mantenere quel briciolo di privacy su cui vuole avere ancora il controllo. Anche per proteggere la famiglia. Il sindaco ha mandato tutto in malora. Ma dopo il cazziatone mica chiesto scusa. Ha rilanciato. Ballarini, notoriamente interista, ha “salutato” l’attaccante con un “Ciao!”, una emoticon della mano (probabilmente quella sbagliata se voleva salutare) e due cuori, uno nero e uno azzurro. Sullo sfondo lo stemma dell’Inter (Foto sotto).

Una maturità e una pacatezza tale da far impallidire Pierino. Quando tutti pensavano che la vicenda si potesse chiudere così, ecco il lampo di genio. Perché terminare questa querelle quando sei a un passo dal successo (esclusivamente social, sia ben inteso). E cosi Ballarini insiste e su TikTok pubblica il seguente video.

Toglietegli i sociaaaaaaal pic.twitter.com/X3qeAnwUpd — Tackle DURO (@tackleduro) October 3, 2024

Il sindaco di Corbetta: “Morata nuovo cittadino, here we go”, ma lui: “Ha violato la mia privacy, troverò un’altra casa”

Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini (Comune in provincia di Milano), era talmente entusiasta di annunciare l’arrivo di Alvaro Morata, che alla fine l’ “here we go” presente nel suo video per emulare il giornalista Fabrizio Romano, è diventato un “(don’t) here we go”.

Ballarini, infatti, ha pubblicato su TikTok un video in cui annuncia Morata come nuovo cittadino di Corbetta e lo invita a partecipare agli eventi comunali e a passeggiare nel centro della città per incontrare i tifosi. La risposta del calciatore del Milan non si è fatta attendere:

Egregio Signor Sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il Comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi ritrovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini.

