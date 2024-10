Il sindaco di Corbetta: “Morata nuovo cittadino, here we go”, ma lui: “Ha violato la mia privacy, troverò un’altra casa”

L’entusiasmo del sindaco smantellato dal calciatore rossonero su Instagram: “mi ritrovo a trasferirmi grazie alla sua incapacità di utilizzare i social”.

Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini (Comune in provincia di Milano), era talmente entusiasta di annunciare l’arrivo di Alvaro Morata, che alla fine l’ “here we go” presente nel suo video per emulare il giornalista Fabrizio Romano, è diventato un “(don’t) here we go“.

Morata doveva trasferirsi a Corbetta (MI), ma…

Ballarini, infatti, ha pubblicato su TikTok un video in cui annuncia Morata come nuovo cittadino di Corbetta e lo invita a partecipare agli eventi comunali e a passeggiare nel centro della città per incontrare i tifosi.

La risposta del calciatore del Milan non si è fatta attendere:

Egregio Signor Sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il Comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi ritrovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini.

«È stata una lite durante l’Europeo», ha detto la collaboratrice televisiva e giornalista che ha raccontato la storia a “Vamos a ver Social Club”. Il grande litigio è avvenuto sul campo della finale stessa, quando la Spagna aveva già vinto il titolo e tutti stavano festeggiando. «Durante i festeggiamenti per l’Europeo, Alice voleva che in campo ci fossero solo lei, i suoi figli e i suoi amici. Non i suoi genitori né la famiglia di lui». E a quel punto è esploso tutto.

Rivas ha spiegato che non faranno dei passi indietro. «Non si può tornare indietro. Gli avvocati stanno già lavorando ai documenti per il divorzio, che avverrà di comune accordo», ha dichiarato la giornalista.

