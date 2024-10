Il Napoli di Conte è la squadra che corre di più in Serie A: cinque chilometri più dell’anno scorso

La Gazzetta. La media è di 65,526 chilometri a partita. E al secondo posto c’è l’Empoli che gli azzurri affronteranno domenica

Il Napoli di Conte è la squadra che corre di più in Serie A: cinque chilometri in più dell’anno scorso.

A ricordarlo è la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Scrive la Gazza:

Il Napoli capolista è la squadra che macina più chilometri di corsa effettiva delle venti della Serie A. Doppiamente al primo posto, dunque. Perché alla fine i punti sono lo specchio degli atteggiamenti quotidiani, di questa ritrovata cultura del lavoro che ha trasformato il gruppo azzurro: 65,526 km corsi di media a partita, quasi 5 di più della scorsa desolante stagione in cui gli azzurri chiusero al 17esimo posto in questa classifica e decimi in campionato.

E domenica a Empoli sarà una sfida tra maratoneti. Dietro al Napoli, infatti, brilla la squadra di Roberto D’Aversa, che corre in media poco meno di 500 metri della capolista. E anche qui, il riscontro del campo non lascia dubbi: se l’Empoli è tra le rivelazioni di questo avvio di campionato, è anche perché i toscani corrono, pressano, raddoppiano e restano sempre compatti.

Il Napoli di Conte non si arrende mai, è la squadra che ha fatto più punti nei minuti di recupero – Il Messaggero

Ormai le partite non durano più novanta minuti. Ci si avvia a quota centro. Al momento siamo a 97,47. Ne scrive Il Messaggero che calcola quanti minuto di recupero sono stati concessi in Serie A e ricorda che è il Napoli la squadra che più di tutti è riuscito a sfruttare questa novità. Anche perché Napoli-Parma è stata la partita più lunga del campionato. È durata 105 minuti e gli azzurri l’hanno ribaltata nel virtuale tempo supplementare.

Scrive Il Messaggero:

Ma quanto si segna nel recupero? Durate le prime sette giornate di Serie A sono arrivati, in totale, 192 gol. Il 12,5% (quindi 24) sono finiti nel tabellino durante l’extra-time sia del primo che del secondo tempo. La squadra che è riuscita a prendersi il maggior numero di punti sfruttando tutti i secondi a disposizione è stata il Napoli: Conte ha praticamente vinto due partite (una l’ha sbloccata nel recupero del primo tempo (Bologna, ndr), nell’altra (Parma) ha segnato due gol oltre il 90esimo) conquistandone sei. Sono stati cinque invece quelli del Genoa di Gilardino: vittoria grazie alla rete di Pinamonti al 7’ di recupero del primo tempo sul campo del Monza; pareggio contro l’Inter alla prima giornata e pareggio contro la Roma che è costato la panchina a Daniele De Rossi.

