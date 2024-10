Il gol di McTominay è il terzo più veloce segnato dal Napoli in Serie A nell’era dei tre punti

Opta: “Il terzo dopo la rete di Lozano contro l’Hellas Verona il 24/01/2021 (9″) e quella di Lavezzi contro il Genoa il 05/10/2008 (25″). Lampo”.

“26” – Il gol di Scott McTominay (26″) è il 3° più veloce segnato dal Napoli dall’inizio di un match di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo la rete di Lozano contro l’Hellas Verona il 24/01/2021 (9″) e quella di Lavezzi contro il Genoa il 05/10/2008 (25″). Lampo.

Il gol di McTominay

Napoli-Como si sblocca dopo appena 25 secondi: McTominay gela il Como di Fabregas segnando il suo primo gol in Serie A.

Tutto si svolge in venticinque secondi. Dal calcio d’inizio di Lukaku per Lobotka che in automatico serve all’indietro a Rrahmani. Il kosovaro smista il pallone a Buongiorno che glielo restituisce. Rrahmani avanza e serve Di Lorenzo. Il capitano in profondità per Lukaku che spalle alla porta si gira e va in verticale per McTominay. Lo scozzese si muove come un centravanti, ruba il tempo alla difesa e in diagonale rasoterra la mette laddove Audero non può mai arrivare.

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte

Como (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Il Napoli affronta il Como al Maradona per la settima giornata di Serie A, i partenopei vengono dai successi contro Monza e Palermo, mentre il Como è riuscito a vincere le prime due gare di questo campionato contro Atalanta e Verona entrambe con punteggio di 3-2. Conte decide di affidarsi agli stessi undici delle ultime due di campionato che incominciano a creare il blocco fisso della squadra.

