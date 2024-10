Il caso Morata: Solo il calcio è capace di regalare divisioni quanto la politica. Quando poi le due cose si incontrano

Secondo tempo. Un minuto dopo Morata, arrabbiato per la violazione della sua privacy (anche se, insomma, non si capisce di cosa abbia paura: Corbetta è brutta, ma non è mica Ciudad Juárez), ha annunciato su Instagram che cambierà subito città. Facendo perdere in un colpo solo al sindaco la faccia e al Comune una sontuosa addizionale Irpef.

Minuti di recupero. E cosa fa a questo punto il sindaco? Si scusa? Ma no. Perché limitarsi a una pessima figura quando puoi fare una doppietta? Ed ecco che il primo cittadino, come ultima risorsa, risponde scrivendo su Instagram «Ciao ciao». Con una manina. Sopra lo stemma dell’Inter. Rivelando la sua vera fede calcistica e la sua reale statura politica.

Fischio finale. Questo è il calcio. E sopratutto la politica.