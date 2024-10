Guardiola non dimentica la promessa fatta a Baggio, cena a Brescia con Toni e Caracciolo

L’incontro è stato suggellato con un brindisi e immortalato in una serie di foto postate su Instagram dal Baggio: “Grazie amici miei è stato bello rivedervi”

Guardiola mantiene sempre le sue promesse. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha partecipato un paio di sere fa ad una lunga intervista con Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ insieme a Roberto Baggio, collegato da casa. I due anni ricordati gli anni passati insieme nello spogliatoio del mitico Brescia allenato da Carlo Mazzone e Pep aveva fatto una promessa, tornare a Brescia per riabbracciare i vecchi amici e compagni: «Spero di vederlo per stare qualche ora insieme. È magari un modo per chiedergli come sta».

Così, prima di ritornare ai suoi soliti impegni con il Manchester City, il tecnico ha deciso di prestar fede alla promessa fatta ed è tornato nella sua vecchia città dove ha finalmente rivisto Baggio, concedendosi una cena in memoria dei tempi andati.

Seduti allo stesso tavolo c’erano anche Luca Toni e Andrea Caracciolo. L’incontro è stato suggellato con un brindisi e immortalato in una serie di foto postate su Instagram dal Divin Codino: “Grazie amici miei è stato bello rivedervi”

