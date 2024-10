Elmas non gioca nemmeno a Lipsia, vuole andare via già a gennaio (Sky Sport De)

Lo riferisce il giornalista Florian Plettenberg su X. L’ex Napoli scontento dei pochi minuti concessi. Su di lui aveva chiesto informazioni l’Atalanta

Una svolta inaspettata per un ex Napoli. Si tratta di Elif Elmas, centrocampista offensivo che l’anno scorso ha deciso di lasciare Napoli per unirsi al Lipsia, nella speranza di giocare con più continuità. Questo però non è successo ed Elmas continua a fare panchina anche in Bundesliga. Secondo Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport De, non è esclusa una sua cessione già a gennaio.

Elmas vuole andare via dal Lipsia

Scrive Plettenberg:

“Non si può escludere un trasferimento di Elif Elmas dal Lipsia in inverno. Il 25enne è insoddisfatto della situazione nel club da un po’ di tempo. Elmas, che si è unito al Lipsia per 24 milioni di euro lo scorso inverno, aveva già ricevuto richieste vaghe in estate, anche dall’Atalanta. Il Lipsia e il centrocampista offensivo sperano ancora in una svolta, ma se i minuti concessi continuano a essere pochi, allora Elmas potrebbe partire già questo a gennaio“.

«Non dimenticherò mai lo scudetto col Napoli, al Lipsia sto diventando un calciatore più completo»

Eljif Elmas ha parlato ai canali ufficiali del Lipsia alla vigilia del match contro la Juventus di Champions League. L’ex Napoli tornerà ad affrontare una squadra italiana dopo aver lasciato il club azzurro nel mercato di gennaio 2024.

Il centrocampista macedone era presente quando il Napoli vinse la Coppa Italia nel 2020 proprio contro i bianconeri:

«Al tempo ero arrivato in Italia da soli sei mesi, stavo ancora cercando il mio posto in squadra».

Ed ha poi vinto coi campani lo scudetto nella stagione 2022-23:

«Quattro anni più tardi, ho vinto uno scudetto a Napoli ed è qualcosa che non dimenticherò mai».

Dopo aver lasciato l’Italia ha scelto di approdare nel Lipsia, club tedesco:

«Sicuramente sto diventando un giocatore più completo, ma posso migliorare ulteriormente. Spero che l’esperienza che sto vivendo a Lipsia mi aiuterà a raggiungere questo scopo».

