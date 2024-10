Elmas: «Non dimenticherò mai lo scudetto col Napoli, al Lipsia sto diventando un calciatore più completo»

Ai canali ufficiali del Lipsia: «Spero che l’esperienza in Germania mi aiuti ulteriormente a migliorarmi».

Eljif Elmas ha parlato ai canali ufficiali del Lipsia alla vigilia del match contro la Juventus di Champions League.

L’ex Napoli tornerà ad affrontare una squadra italiana dopo aver lasciato il club azzurro nel mercato di gennaio 2024.

Elmas: «Non dimenticherò mai lo scudetto vinto col Napoli»

Il centrocampista macedone era presente quando il Napoli vinse la Coppa Italia nel 2020 proprio contro i bianconeri:

«Al tempo ero arrivato in Italia da soli sei mesi, stavo ancora cercando il mio posto in squadra».

Ed ha poi vinto coi campani lo scudetto nella stagione 2022-23:

«Quattro anni più tardi, ho vinto uno scudetto a Napoli ed è qualcosa che non dimenticherò mai».

Dopo aver lasciato l’Italia ha scelto di approdare nel Lipsia, club tedesco:

«Sicuramente sto diventando un giocatore più completo, ma posso migliorare ulteriormente. Spero che l’esperienza che sto vivendo a Lipsia mi aiuterà a raggiungere questo scopo».

Il macedone aveva scelto Lipsia «perché qui lavorano sui giovani, guardano al futuro»

Elmas è andato via da Napoli “perché andavo in una squadra forte, vincente, conosciuta da tutti, che gioca sempre in Champions… E soprattutto perché lavora molto con i giovani e guarda al futuro“. Implicito nella risposta c’è per contrapposizione che no, il Napoli non guarda più al futuro. Il Lipsia sì.

Il macedone, intervistato da Marca, parla dell’addio di gennaio. Dice che è stato “un po’ complicato. Difficile affrontare un trasferimento in inverno. Ha lasciato cinque anni spettacolari a Napoli. E me ne andavo dopo aver vinto lo scudetto, qualcosa che non si può spiegare, davvero. Vincere con il Napoli è sempre più difficile. È una città di gente dal sangue caldo, innamorata del calcio e della propria squadra. È qualcosa che può solo essere sperimentato. Ho avuto la fortuna di provarlo sulla mia pelle. Napoli e la sua gente saranno sempre nel mio cuore”.

ilnapolista © riproduzione riservata