Di Lorenzo, quella telefonata di Conte ha cambiato il suo destino a Napoli (Corsport).

Ne scrive Davide Palliggiano per il Corriere dello Sport.

Giovanni Di Lorenzo alla telefonata di Antonio Conte arrivata in estate ha risposto con garbo e curiosità nonostante lo stato d’animo gli avesse insinuato il dubbio che la sua avventura con il Napoli fosse ai titoli di coda e ai ringraziamenti dopo cinque anni e un sogno chiamato scudetto.

Voltare pagina è stato facile. Lo è sempre quando c’è uno come il tecnico salentino ad allenarti, uno che sa curare la forma fisica e l’aspetto mentale. Lo dicono soprattutto i suoi ex giocatori, incantati dai suoi metodi. E allora Di Lorenzo s’è rimboccato le maniche dopo una stagione complicata, ha scritto una lunga lettera per far pace con i tifosi, s’è messo a disposizione del suo nuovo coach, che non l’ha mai sostituito: sette partite da titolare, neanche un minuto saltato.

E quel gol, alla prima al Maradona contro il Bologna, per chiudere un discorso aperto fin troppo tempo e far svanire ogni possibile dubbio del suo coinvolgimento. S’è ripetuto anche a Cagliari, alla quarta giornata di campionato. Di Lorenzo è intoccabile per Antonio Conte e anche per Luciano Spalletti, che conosce benissimo il suo valore, umano e professionale.

Caressa: «assurdo non dare rigore al Napoli per il pestone a Di Lorenzo, io impazzisco»

A Sky Sport la pensano diversamente da Marelli a Dazn. Caressa non ha dubbi, così come non li hanno i suoi ospiti: «Il pestone su Di Lorenzo sulla linea dell’area di rigore, è rigore. Io impazzisco. Che vuole dire che lo ha preso appena? Adesso dobbiamo metterci a contare con quanti tacchetti gli ha pestato il piede, se con sei o con sette? Ma questo è rigore tutta la vita».

A Dazn la pensano diversamente.

Fallo su Di Lorenzo, Marelli: «Corretto non assegnare il rigore»

Il Napoli ha battuto il Monza 2-0 per la sesta giornata del campionato 2024/25. Nella prima frazione di gioco c’è stata qualche protesta da parte degli azzurri per la mancata concessione di un presunto calcio di rigore, dopo il pestone di Bianco sul piede del capitano Di Lorenzo sulla linea dell’area di rigore.

L’arbitro ha lasciato correre senza fischiare il fallo e di conseguenza nemmeno il rigore. Negli studi di Dazn l’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato l’episodio:

«Il contatto di Bianco è sulla linea dell’area di rigore, quindi se c’è irregolarità sarebbe rigore. Ma questo non è step on foot, perché è solo la punta del piede di Bianco sul piede di Di Lorenzo. Corretto non assegnare il rigore».

