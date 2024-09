Napoli-Monza 2-0, vittoria dominante e terza di fila senza subire gol. Rileggi qui la partita.

Vittoria dominante degli azzurri contro il Monza, i due gol di Kvara e Politano bastano per mettere fuori dalla partita la squadra di Nesta. Prosegue il filotto senza subire gol, e Conte può gioire

Il Napoli sfida il Monza al Maradona dopo la vittoria entusiasmante con il Palermo in coppa Italia, l’allenatore dei partenopei conferma lo stesso undici che ha sfidato la Juventus la settimana scorsa. Nesta cerca continuità dopo gli ultimi discreti risultati tra cui il passaggio di turno in coppa.

94′ Finisce così al Maradona! Vince il Napoli 2-0!

93′Ultimi secondi di gara

90′ Quattro minuti di recupero, dentro Gilmour e Spinazzola nel frattempo

90′ Neres tiro a giro dalla distanza, palla fuori di un soffio

88′ Occasione per Raspadori, si libera della marcatura e colpisce però l’esterno della rete

85′ Dentro Raspadori e Neres, fuori Politano e Lukaku

80′ Chiusi dietro gli azzurri che vogliono ripartire in velocità

74′ Fuori Kvara e dentro Mazzocchi, ecco la prima mosse di Conte

70′Ancora nessun cambio per Conte

65′ Continua la fase di fiducia dei brianzoli

61′ Punizione di Maldini, palla fuori ancora di poco

60′ Il Monza ha preso coraggio in questa fase

57′ Corner per il Monza e colpo di testa di Djuric, palla fuori non di molto. Primo vero pericolo per la squadra di Conte

53′ Colpo di testa di McTominay da corner e palla fuori di pochissimo vicino la porta di Turati

49′ Inizio come ne primo parziale, pressione continua per non far ragionare la retroguardia brianzola

46′ Nessun cambio per Conte all’intervallo

Inizia il secondo tempo

46′ Finisce il primo tempo

45′ Un solo minuto di recupero

44′ Sta per chiudersi un primo parziale dominato dagli uomini di Conte

40′ Numero del settantasette e poi viene chiuso da una tripla marcatura, è molto ispirato

37′ Gestione del Napoli dopo il doppio vantaggio acquisito e meritato

33′ Raddoppia il Napoli con Kvara! Dentro l’area servito non sbaglia, dopo una costruzione dal basso completamente sbagliata

31′ Contatto su Di Lorenzo sulla linea dell’area di rigore, l’arbitro giudica tutto regolare

29′ Leggero rallentamento degli azzurri dopo una fase di grande spinta

24′ Kvara tira ma la sua conclusione è deviata, nel frattempo il georgiano viene ammonito per un fallo su Pereira

21′ Vantaggio azzurri con Politano! Il numero ventuno entra in area servito alla perfezione di prima e trafigge Turati

20′ Colpo di testa di McTominay in area, palla fiacca e facile per Turati

17′ Spinta continua dei partenopei alla ricerca del vantaggio

13′ Rimessa per il Napoli in avanti

10′ Equilibrio per ora al Maradona

7′ Il Monza inizia a giocare secondo i dettami di Nesta

4′ Inizio aggressivo degli azzurri

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Napoli e Monza

Napoli (4-3-3): Caprile, Di Lorenzo, Buongiorno, Rrhamani, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia all.Conte

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kryakopoulous; Maldini, Pessina; Djuric all.Nesta

