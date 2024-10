Le Parisien. Parigi, Milano o Ibiza sono popolari, ma lì vengono “avvistati”. Invece a Stoccolma sanno come comportarsi

Belle donne e discrezione: perché Stoccolma è la nuova capitale del divertimento vip (Mbappè e non solo)

“Non è Monaco, Saint-Tropez o Ibiza. Non è nemmeno Las Vegas, Mykonos o Dubai”. Ma ci sono un sacco di motivi per cui Stoccolma è diventata la nuova capitale – un po’ segreta – del divertimento dei calciatori. Lo spiega Le Parisien, il giornale che in questi giorni sembra avere le notizie più fresche sul caso Mbappé.

“Dietro il luogo comune di tranquilla capitale svedese si nasconde, in realtà, una città apprezzata dai vip per la sua fitta, ma discreta, vita notturna. Anche diverse agenzie di concierge hanno stabilito la loro attività lì. Queste piccole aziende, specializzate nel settore molto redditizio degli organizzatori di viaggi per clienti di fascia alta, si occupano del trasporto in un’auto di lusso così come della prenotazione di una stanza privata con ospiti, molto spesso donne, scelte appositamente. Per Kylian Mbappé e altri è stato un certo Marco D., ex modello sui trent’anni, a farsi carico di tutto”.

Chi c’era alla festa con Mbappé

“Per Kylian Mbappé e i suoi amici erano presenti tra le venti e le trenta persone, per lo più giovani donne svedesi”.

“Evidentemente la città viene scelta perché ci sono belle donne”, ci dice senza mezzi termini un frequentatore dell’organizzazione di queste serate. “Questo è il primo motivo. C’è questa fantasia delle donne svedesi”, conferma un’altra fonte locale.

A Stoccolma ci va un po’ di tutto: “dalle star del cinema agli uomini d’affari ma anche agli atleti. Molti giocatori della NBA, ad esempio, hanno già testato le notti svedesi, come i calciatori della Bundesliga e in particolare del Bayern Monaco. Secondo i media locali, i nazionali tedeschi Jamal Musiala e Leroy Sané sono stati lì prima dell’ultimo Europeo. Secondo le nostre informazioni Nordi Mukiele aveva già provato la vita notturna della capitale all’inizio di settembre durante la precedente pausa internazionale. Il club “V”, teatro principale della serata del 10 ottobre, sarebbe addirittura un indirizzo noto nel microcosmo dei giocatori francesi”.

“Questa attrazione per Stoccolma è recente. È un luogo di festa che da due o tre anni sta guadagnando popolarità tra i vip. Parigi, Milano o Ibiza sono sempre molto popolari, ma lì spesso vengono avvistati”, dice un concierge. Invece “uno dei grandi vantaggi di Stoccolma è la discrezione. Possono anche andare a Copenhagen in Danimarca dove sono altrettanto sicuri di pace e tranquillità. Gli svedesi non riconoscono necessariamente i giocatori francesi e sanno come comportarsi. Non verranno ad avvicinarli per strada o in un club”.

Il centro città è a misura d’uomo, il che consente brevi spostamenti inosservati. Tra il ristorante Chez Jolie, il club V/The Wall e il Bank Hotel, Kylian Mbappé non ha dovuto percorrere più di un chilometro. “Inoltre non ci sono molti paparazzi”.

ilnapolista © riproduzione riservata