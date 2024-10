Con scambio pacifico di messaggi dopo il sesso. La due giorni nell’hotel di lusso e in discoteca. Non si può escludere che possa aver conosciuto anche un’altra donna

Le Parisien racconta che Mbappé a Stoccolma ha avuto un rapporto sessuale del tutto consensuale

Le Parisien apre il giornale con un approfondimento sul viaggio svedese di Kylian Mbappé. Viaggio che rischia di avere conseguenze processuali per il fuoriclasse del Real Madrid. Secondo i media svedesi Mbappé sarebbe stato denunciato per stupro. Nessun provvedimento è fin qui stato notificato ai legali del calciatore.

Le Parisien prova a ricostruire il viaggio svedese del francese. Un viaggio di 48 ore.

Scrive il quotidiano:

Secondo le nostre informazioni, Kylian Mbappé è volato a Stoccolma su proposta del suo ex compagno di squadra Nordi Mukiele, 26 anni, con il quale ha stretto amicizia al Psg. Mukiele (ora al Leverkusen) conosce la Svezia. E si è più volte affidato a un concierge di lusso, un certo Marco D. Ex modello, di circa trent’anni, si è convertito alla lucrosissima professione di organizzatrice di serate, vacanze e servizi su misura per una clientela Vip. (…) Con Mukiele e Mbappé c’erano anche due componenti dell’entourage del calciatore. Fin dall’inizio, si tratta di un viaggio che include due notti al Bank Hotel struttura di lusso dal fascino discreto che ha soprattutto l’immenso merito di offrire all’ottavo e ultimo piano vaste suite, la più grande con una superficie di 200 metri quadrati.

Il programma svedese di Mbappé

Marco D. è anche “consulente” al night club “V club”. Offre ai suoi clienti privilegiati privé promettendo loro l’esclusiva compagnia di giovani donne invitate secondo criteri essenzialmente estetici.

Secondo fonti francesi e svedesi, questo tipo di incontro sarebbe avvenuto durante la seconda notte del soggiorno di Kylian Mbappé a Stoccolma. L’ex stella del Psg e i suoi amici avrebbero lasciato accompagnati il V club in direzione dell’hotel. Il gruppo sarebbe tornato al Bank Hotel. Poi Kylian Mbappé avrebbe fatto sesso con una delle giovani donne presenti. Questa relazione non avrebbe avuto alcuna ambiguità, non solo nella mente del francese, ma anche in quella della sua partner di una notte. Sempre secondo le nostre informazioni (prosegue Le Parisien), Mbappé si sarebbe scritto messaggi con questa giovane donna poche ore dopo la sua partenza dall’hotel. Messaggi che racconterebbero la storia di un incontro felice e di una relazione consensuale. Potrebbero anche spiegare l ‘ “incomprensione” e lo “stupore” di Mbappé di fronte alle accuse contro di lui.

Le Parisien specifica che non c’è nulla che confermi che la denunciante sia l’autore dei messaggi inviati a Mbappé venerdì. Mbappé potrebbe aver avvicinato un’altra donna durante la sua prima o seconda notte a Stoccolma.

