A Viva el Futbol: «Finalmente a Napoli hanno preso il sostituto di Kim: Buongiorno. Conte è in missione, mette il lavoro sopra ogni cosa»

Adani: «Lobotka non è sostituibile, come Xavi e Iniesta. Conte togliendo Lukaku ha dato un segnale forte»

Ieri sera il consueto appuntamento con il podcast Viva el Futbol condotto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Parlando di Empoli-Napoli, Adani ha espresso la sua opinione sulla partita elogiando la prestazione di Buongiorno e il lavoro di Conte.

«È stata veramente una domenica di campionato molto basa sul piano del gioco. Quasi priva di emozioni, poche emozioni. Non è stato di meno Empoli-Napoli. L’Empoli una delle partenze migliori della sua storia in Serie A. Il Napoli ha fatto niente il primo tempo. C’è poco da dire. Solo un rilievo da fare. Il Napoli quest’anno ha preso il sostituto di Kim un anno dopo che è Buongiorno. La colpa dell’Empoli è che ha calciato poco ma è anche merito di Buongiorno. O il taglio, o il gomito, o la postura, li ha disturbati nell’ultima giocata. Un anno dopo è arrivato il sostituto di Kim. Complimenti a Napoli e a Conte che hanno un giocatore forte in quel ruolo. Prendo questo di buono. Fuori Lukaku, a mezz’ora dalla fine. Conte lo leva e mette Simeone, famelico. La giocata del rigore. Poi poco altro».

«Non può esistere Napoli bello senza Lobotka»

«Secondo me non esiste Napoli bello senza Lobotka, non può esistere. Come dire Xavi e Iniesta sono sostituibili? No. Nemmeno Lobotka. Ciò detto il Napoli ha avuto la prestazione di Gilmour, la prestazione di Neres che come sempre quei 15/18 minuti suoi sono un piacere per gli occhi. I cambi hanno un po’ cambiato le cose sull’atteggiamento. Su 24 punti disponibili, i tre lasciati a Verona e i due in casa della Juve, poi le ha vinte tutte», continua Adani.

Poi conclude:

«Conte mette le cose in chiaro e su quello costruisce le fondamenta valoriali di un percorso. La chiave di tutto è che con Conte sai che il lavoro è sopra la fede. Il lavoro è sopra ogni cosa, lui tutti mette sul lavoro. In questa cosa qua, ragazzi di 22 anni quando svalvolano, torna poi il patto. Alla lungo qualcuno cade. Lui è in missione, Conte è in missione».

Buongiorno capo cantiere a guardia di un Empoli che fraveca e sfraveca ma non trova la via

