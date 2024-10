Buongiorno capo cantiere a guardia di un Empoli che fraveca e sfraveca ma non trova la via

Conte la porta a casa, con un episodio ma contava vincere. Come con il Como resiste un tempo in apparente sofferenza poi la vince con i cambi.

Un ragù messo a pappuliare dal sabato, come tradizione vuole, Lazio ed Udinese ne sanno qualcosa. Il cozzotiello però l’azzuppa il Napoli, la domenica a pranzo.

Buon appetito

Buongiorno azzurro. Si mette a capo cantiere a guardia di un Empoli che fraveca e sfraveca ma non trova la via.

Senza Lobotka non si cantano messe. Sembra questo il mood. Spinazzola si porta la sedia sul prato e pare guardare un concerto di arpe.

Conte smuove le pareti del Castellani. Trema lo spogliatoio, cambia prospettiva, Gilmour scende in campo. Simeone gioca un secondo, ne gioca novanta, ha sempre la faccia della curva.

Sangre y Alma.

Anguissa e Olivera stanno più tempo in aeroporto che su un campo da calcio. Il check in per il volo nasce da loro.

“Miett ‘ a Neres” è diventato il nuovo “Miett ‘ Ounas” con la differenza che David è un crack, la dimensione di questo Napoli che si permette il lusso di lasciargli scampoli. Che spettacolo.

Conte la porta a casa, con un episodio ma contava vincere. Come con il Como resiste un tempo in apparente sofferenza poi la vince con i cambi. Nessuno ha questa forza in Serie A; Nessuno. Lui lo sa.

ilnapolista © riproduzione riservata