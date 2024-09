Tuttosport: Thiago Motta pensa a un’altra sorpresa per il Napoli: il trequartista 18enne Adzic?

Ogni volta che Thiago Motta fa una formazione a sorpresa, la Juventus vince e la sorpresa segna: da Mbangula a Savona fino a McKennie

Tuttosport: Thiago Motta pensa a un’altra sorpresa per il Napoli, potrebbe essere il 18enne Adzic

Alla Juventus ci hanno preso gusto, anche perché ogni volta che Thiago Motta piazza in formazione una sorpresa finisce che la Juventus vince e che la sorpresa segna. È successo con Mbangula, con Savona e persino col redivivo McKennie che in Champions è stato preferito al pluribocciato Douglas Luiz sempre più oggetto misterioso della campagna acquisti di Giuntoli.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

Adesso a chi tocca? Dopo Samuel Mbangula, Nicolò Savona e Weston McKennie, in gol all’esordio stagionale da titolari con la maglia della Juventus, chissà quale sorpresa Thiago Motta, mascherato da Harry Potter, riserverà per la sfida di sabato contro il Napoli, una partita mai banale perché di fronte c’è Antonio Conte.

Thiago Motta potrebbe lanciare il trequartista di 18 anni

A questo punto si ritorna alla domanda iniziale: adesso a chi tocca? Scorrendo la rosa della Juventus balza subito il nome di chi potrebbe essere lanciato sabato da Motta: Vasilije Adzic, il trequartista di 18 anni che lo stesso tecnico ha elogiato non più tardi di una settimana fa. E non ci sarebbe da stupirsi di questa possibile scelta perché già ai tempi del Bologna Motta non si è mai fatto un problema dell’età: se uno lavora bene, è in forma, può giocare. Il montenegrino ha stupito nelle prime amichevoli estive, poi l’infortunio muscolare lo ha costretto a stare fermo un mese, ma adesso è tornato pienamente a disposizione e si candida a un posto nel tridente a supporto di Vlahovic.

Ci possono essere le condizioni per un’altra clamorosa scelta. Nell’approcciarsi alla super sfida di sabato allo Stadium Motta e lo staff medico monitorano anche le condizioni di Federico Gatti.

