A Thiago Motta proprio non piace Douglas Luiz: all’esordio in Champions gli preferisce il reintegrato McKennie

È sempre più un mistero il brasiliano acquistato dall’Aston Villa per 50 milioni e annunciato come il nuovo messia del centrocampo

Juventus-Psv, Motta fa accomodare in panchina Douglas Luiz e gli preferisce il reintegrato McKennie che doveva rientrare nell’acquisto del brasiliano

Alle 18.45 l’esordio della Juventus nella nuova Champions League: Thiago Motta ha fatto le sue scelte, optando per un undici molto vicino a quello che ha pareggiato 0-0 contro l’Empoli. Sorprende (fino a un certo punto ormai) il non utilizzo di Douglas Luiz, centrocampista acquistato dall’Aston Villa per ben 50 milioni di euro e accolto alla Continassa come il nuovo messia del centrocampo. Al suo posto McKennie, centrocampista d’inserimento reintegrato last minute in rosa: un po’ come se Conte preferisse Folorunsho a McTominay.

Juventus-Psv, le scelte degli allenatori

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida di Champions:

Juventus (4-2-3-1) – Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Adzic, K.Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

PSV Eindhoven (4-3-3) – Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, de Jong, Tillman.

A disposizione: Schiks, Smolenaars, Lang, Pepi, Mauro Junior, Driouech, Babadi, Land, Bresser, Saibari, Nagalo. Allenatore: Peter Bosz.

Juventus-Psv, dove seguire il match

La gara d’esordio dei bianconeri della nuova Champions League è in programma alle ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino. Sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

