Szczesny è in forma per il Barcellona. Alla Juventus tolse il posto a Buffon (Relevo)

Nonostante avesse annunciato in ritiro, ora sembra essere pronto a togliere il posto a Inaki Pena. In un’intervista dichiarò: «Il mio cuore non ce la fa più».

Wojciech Szczesny potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Barcellona. Sostituirebbe l’infortunato ter Stegen, che resterà fuori tutta la stagione. Ancora non è arrivata l’ufficialità, ma con ogni probabilità, sarà lui il nuovo numero uno blaugrana, che però dovrà lottare contro la concorrenza di Iñaki Peña, per ora titolare.

Szczesny sempre più vicino al Barcellona

Relevo scrive:

Dopo aver appeso i guanti al chiodo, Szczęsny non poteva immaginare che tre mesi dopo avrebbe giocato di nuovo e che lo avrebbe fatto anche al Barcellona. Era in vacanza a Marbella, dove ha una seconda residenza, quando il Barça l’ha chiamato per testare la sua situazione. Il portiere si recherà in città nelle prossime ore dove firmerà fino alla fine della stagione. Avrà l’obiettivo di togliere il posto a Iñaki Peña, che parte in vantaggio per aver trascorso più tempo in squadra. Inoltre, non si sa come sarà l’adattamento di Szczęsny, che avrà il suo connazionale Robert Lewandowski come principale alleato.

Dopo anni difficili in Inghilterra, ha preso il posto di Alisson alla Roma e di Buffon alla Juventus. Fisicamente è in buona forma perché si è allenato fino a poco tempo fa. In una recente intervista a Eleven Sports, aveva dichiarato: «Anche se il mio corpo è pronto per affrontare le sfide, il mio cuore non più. Sento che in questo momento voglio dedicarmi alla famiglia. Ho 34 anni, con un corpo di uno di 30 e una mentalità da 38enne; vorrei dedicarmi a guardare le partite, per esempio il Clasico». E pensare che ora potrebbe giocarlo.

