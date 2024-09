Nico Paz, il gioiellino del Real Madrid che sta incantando a Como (Marca)

L’hanno venduto a 6 milioni, ma hanno mantenuto una clausola sulla rivendita del 50% e una di recompra. Due assist in quattro presenze in Serie A.

Nel Como di Cesc Fabregas milita anche un ex Real Madrid; è il giovane Nico Paz, che ha firmato fino al 2028 con il club neopromosso in Serie A. Aveva esordito lo scorso anno in Champions segnando anche contro il Napoli al Bernabeu.

I blancos hanno lasciato andare il 20enne sicuramente per fargli trovare più minutaggio in campo, ma la sua avventura al Real potrebbe non essere finita del tutto.

Nico Paz incanta col Como, ma il Real ha stabilito una clausola di recompra per lui

Secondo quanto riportato da Marca:

La scorsa stagione era definito tra i migliori giovani del vivaio del Real, che lo ha lasciato partire per 6 milioni in direzione Como, con una clausola della rivendita del 50%. In più, i blancos hanno una stabilito una clausola di recompra. In quattro match in Serie A Nico Paz è già a quota 2 assist. Il classe 2004 è stato protagonista nella vittoria contro l’Atalanta per aver causato l’autogol di Kolasinac e siglato un assist per Fadera.

Sonora battuta d’arresto per l’Atalanta di Gasperini che perde 3-2 in casa contro il Como di Fabregas. I nerazzurri hanno concluso in vantaggio il primo tempo grazie a un gol di Zappacosta. I bergamaschi hanno fallito qualche opportunità per raddoppiare. Non hanno chiuso il match e il secondo è stata un’altra partita. Fabregas ha mandato in campo Strefezza che ha subito pareggiato con un bel destro. Dopodiché il Como ha imbastito due azioni in ripartenza. Sulla prima è stato fortunato Nico Paz a trovare la deviazione decisiva di Kolasinac sul suo tiro e sulla seconda è andato in scena un contropiede classico concluso in rete da Fadera. È appena il 58esimo ma l’Atalanta non si riprende più. Il 3-2 arriva al 97esimo su rigore di Lookman. I bergamaschi sono fermi in classifica a 6 punti.

ilnapolista © riproduzione riservata