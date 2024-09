Napoli, più 3-5-2 che 4-3-3. McTominay al posto di Politano, davanti Kvara e Lukaku (Corsport)

Conte ci sta pensando e s’è messo a provare, da scacchista consumato. Con l’alternativa del 4-3-3 in tasca e il sacrificio di Mazzocchi

Napoli, più 3-5-2 che 4-3-3. McTominay al posto di Politano (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Quando l’allenatore ha fischiato l’inizio della seduta tecnico-tattica al centro sportivo di Castel Volturno. C’è di tutto: la formula classica, il 3-4-2-1 varato sin dall’inizio della stagione, una dose di 4-3-3 e soprattutto il 3-5-2. Le origini. Con McTominay al posto di Politano più che di Mazzocchi, un centrocampo ovviamente più folto e Kvara stile Georgia, a supporto di Lukaku: piace, la tentazione è molto forte. Ed è lo specchio di una situazione che sta riempiendo di curiosità e stuzzicanti alternative tattiche il cammino verso lo Stadium. E in ogni caso sarà un successo: se Conte aveva intenzione di sorprendere, beh, l’idea è che ci riuscirà a prescindere da come andrà a finire questa storia un po’ spy e un po’ old style

Conte ci sta pensando e s’è messo a provare, da scacchista consumato. Con l’alternativa del 4-3-3 in tasca, ancora con McT a centrocampo ma senza Mazzocchi, con Politano nel tridente e Di Lorenzo a destra.

Conte contro la Juve può schierare il Napoli con McTominay e il 4-3-3 (Di Marzio)

Antonio Conte sta pensando a una rivoluzione tattica. Rivoluzione che sarebbe storica, perché Conte abbandonerebbe la difesa a tre, o meglio la difesa a cinque.

Secondo Di Marzio, il Napoli potrebbe giocare col 4-3-3, quindi con McTominay al posto di Mazzocchi.

Ecco cosa scrive Di Marzio sul suo sito:

La sfida andrà in scena sabato 21 settembre, col fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. Per l’occasione, possibile un grande cambio tattico per quanto riguarda la squadra azzurra.

Verso una vera e propria rivoluzione tattica Antonio Conte. Dopo le fortune costruite sulla difesa a 3, nata proprio in un Napoli-Juventus della stagione 2011-12, adesso, a dodici anni di distanza, l’allenatore potrebbe tornare alla difesa a 4, nella stess sfida, ma seduto sull’altra panchina. Il Napoli va verso il 4-3-3. La novità tattica è rappresentata dall’utilizzo di McTominay. Lo scozzese prenderebbe in formazione il posto di Mazzocchi, modificando così l’assetto tattico.

L’idea era nella testa di Conte da tempo, con un possibile tentativo in Coppa Italia, ma l’allenatore pare intenzionato ad anticipare. In porta giocherà Meret, protagonista a Cagliari, con davanti a sé Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. Il centrocampo vedrebbe McTominay con Lobotka e Anguissa. In attacco, il tridente sarebbe rappresentato da Kvaratskhelia, Lukaku e Politano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay; Kvaratskhelia, Lukaku, Politano. Allenatore: Conte.

ilnapolista © riproduzione riservata