L’idea era nella testa di Conte da tempo. La linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. In attacco: Kvara, Politano e Lukaku

Conte contro la Juve può schierare il Napoli con McTominay e il 4-3-3 (Di Marzio)

Antonio Conte sta pensando a una rivoluzione tattica. Rivoluzione che sarebbe storica, perché Conte abbandonerebbe la difesa a tre, o meglio la difesa a cinque.

Secondo Di Marzio, il Napoli potrebbe giocare col 4-3-3, quindi con McTominay al posto di Mazzocchi.

Ecco cosa scrive Di Marzio sul suo sito:

La sfida andrà in scena sabato 21 settembre, col fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. Per l’occasione, possibile un grande cambio tattico per quanto riguarda la squadra azzurra.

Verso una vera e propria rivoluzione tattica Antonio Conte. Dopo le fortune costruite sulla difesa a 3, nata proprio in un Napoli-Juventus della stagione 2011-12, adesso, a dodici anni di distanza, l’allenatore potrebbe tornare alla difesa a 4, nella stess sfida, ma seduto sull’altra panchina. Il Napoli va verso il 4-3-3. La novità tattica è rappresentata dall’utilizzo di McTominay. Lo scozzese prenderebbe in formazione il posto di Mazzocchi, modificando così l’assetto tattico.

L’idea era nella testa di Conte da tempo, con un possibile tentativo in Coppa Italia, ma l’allenatore pare intenzionato ad anticipare. In porta giocherà Meret, protagonista a Cagliari, con davanti a sé Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. Il centrocampo vedrebbe McTominay con Lobotka e Anguissa. In attacco, il tridente sarebbe rappresentato da Kvaratskhelia, Lukaku e Politano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay; Kvaratskhelia, Lukaku, Politano. Allenatore: Conte.

Conte studia sorprese contro la Juventus: si fa fatica a tenere fuori McTominay (Sky)

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli di Conte. Domani c’è la sfida con la Juventus di Thiago Motta all’Allianz Stadium. Il dilemma è sempre uno: quale modulo sceglierà Conte? Non ci sono molti dubbi, ma la sorpresa è dietro l’angolo. Non è un mistero che Conte sta cercando il modo per aggiungere qualità e sostanza nell’undici titolare.

Secondo quanto riporta Francesco Modugno, inviato Sky, da Castel Volturno, non è escluso che Conte possa sorprendere presto:

«Kvara-Lukaku e poi? Non è escluso che Conte possa sorprenderci. Da un punto di vista tattico, da un po’ raccontiamo della ricerca di qualcosa di diverso. C’è varietà soprattutto in mezzo. McTominay fai fatica a tenerlo fuori. Non è escluso che il 3-4-2-1 visto fin qui possa cambiare in qualcos’altro. Potrebbe diventare un 3-5-2 o un 4-3-3».

In studio si continua il ragionamento. Sottolineano che Conte già alla Juventus e al Chelsea aveva iniziato con un modulo e, in un secondo momento, ne ha varato un altro. Da lì poi i campionati vinti. Il mister ha il polso della situazione e a tempo debito, quando sarà il momento, non esiterà a cambiare qualcosa.

ilnapolista © riproduzione riservata