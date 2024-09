Meret out almeno 4 settimane. Il Napoli è nelle mani di Caprile

Per lui una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Potrebbe rientrare contro l’Empoli.

Meret, quattro settimane di stop. Brutto colpo per il Napoli di Conte.

Meret si è fermato alla mezz’ora del primo tempo di Juventus-Napoli a causa di un problema muscolare. Oggi, a due giorni dalla partita, il portiere azzurro si è sottoposto agli esami strumentali del caso. A comunicarlo è il club partenopeo con il seguente bollettino medico:

“Alex Meret è stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

Di solito per infortuni di questo genere vengono stimati circa 30 giorni. Pertanto Meret salterà sicuramente le partite con Palermo in Coppa Italia), Monza e Como in campionato. L’obiettivo potrebbe essere quello di rientrare dopo la sosta, il 20 ottobre contro l’Empoli, o per la gara successiva contro il Lecce

L’apporto è stato fondamentale nelle prime gare di questa stagione. Incredibilmente, invece, al termine dell’anno scorso qualcuno pensava ad un suo addio.

Meret doveva lasciare Napoli

E’ stato beccato costantemente dai suoi propri tifosi nell’arco di tutto l’anno. E non è la prima volta che accade nel corso della sua esperienza azzurra. Il classe 1997 non ha brillato e non è riuscito a compiere miracoli come invece è accaduto in qualche occasione nella stagione magica dello Scudetto.

Sembrava che arrivasse presto la sua cessione e invece la nuova dirigenza sportiva ha cambiato le carte in tavola:

Appena sbarcato a Napoli, il nuovo direttore Giovanni Manna ha incontrato calciatori e alcuni procuratori, per capire quali fossero le singole esigenze ed esprimere gli scenari decisi dalla dirigenza per i tesserati. Alex Meret è stato uno dei primi nodi sciolti dall’ex dirigente bianconero. Antonio Conte ha chiesto la conferma dell’estremo difensore friulano e con l’entourage si è arrivati alla conclusione che si proseguirà per almeno un altro anno insieme. Il contratto scadrà nel 2025. Per ora Alex è in testa alle gerarchie del mister per la nuova stagione.

Al suo posto ora ci sarà Caprile, a difendere i pali del Napoli, nella speranza che non ripeta il brutto errore di sabato sul passaggio di Olivera

