Retropassaggio di Olivera. Marelli: «È volontario. Doveva essere fischiata la punizione» VIDEO

Episodio che farà discutere al 56′ di Juventus-Napoli. Tocco all’indietro di Olivera e Caprile la prende con le mani. Lo stesso difensore della Napoli, nelle immagini mostrate da Dazn fa cenno al suo portiere di non prenderla con le mani, ma l’arbitro Doveri, che poteva fischiare una punizione in seconda, non fa una piega e lascia correre. Grandi proteste dalla panchina della Juve e l’arbitro Doveri ammonisce Thiago Motta.

Ai microfoni di Dazn Luca Marelli commenta: «Doveva essere fischiata la punizione indiretta in area per la Juventus, quello di Olivera è un retro-passaggio volontario. Su questa occasione, però, il VAR non può intervenire»

