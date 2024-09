Gaetano, la moglie contro i disordini durante Cagliari-Napoli: «Mia figlia aveva paura, voleva tornare a casa»

Su Instagram: «Il calcio dovrebbe essere divertimento. Siamo in ansia per quello che può succedere. Mia figlia non vedeva l’ora di vedere il padre giocare»

La moglie di Gianluca Gaetano, Maria delle Cave, ha scritto sul suo profilo Instagram in merito all’interruzione di gioco avvenuta durante Cagliari-Napoli per lanci di fumogeni e oggetti tra le due tifoserie.

La moglie di Gaetano contro i disordini durante Cagliari-Napoli

Lady Gaetano era allo stadio insieme alla figlia per sostenere il centrocampista ex Napoli.

Nelle storie Instagram ha pubblicato un video di pochi secondi con il seguente messaggio in sovraimpressione:

Il calcio dovrebbe essere divertimento, passione, spensieratezza, amore. Non questo, non così. Noi mogli, genitori, parenti, non possiamo stare in ansia perché potrebbe succedere qualcosa ai calciatori. Non possiamo vedere la paura negli occhi dei nostri figli. E’ brutto vivere in un momento la voglia e la felicità di andare allo stadio e un attimo dopo avere l’ansia e il cuore a mille. L’adrenalina di mia figlia che non vedeva l’ora di andare a vedere il suo papà, con “mamma andiamo a casa?”. Ci sta tifare, ci sta preferire una squadra all’altra, ma non così, no. Non dobbiamo amarci tutti ma nemmeno odiarci così. Una napoletana che vive a Cagliari.

La partita è stata interrotta per alcuni minuti

Disordini sugli spalti tra tifosi napoletani e cagliaritani, partita sospesa da diversi minuti, il capitano Di Lorenzo sotto la curva del Napoli per calmare gli animi.

Il lancio di oggetti e fumogeni tra i tifosi del Napoli ed il settore occupato da quelli cagliaritani, ha causato problemi in campo, dietro la porta di Scuffet. Sia Conte, Oriali e Di Lorenzo si sono recati sotto al settore ospiti per calmare gli animi. La gara è stat sospesa per diversi minuti. Anche Deiola è andato sotto il settore occupato dai sostenitori del Cagliari.

Gli ultras del Napoli hanno lanciato una serie di petardi, anche i sardi hanno risposto lanciando altrettanto materiale pirico. A farne le spese uno steward che è rimasto ferito. Nonostante la gara sia ripartita continuano gli scambi di petardi tra le due tifoserie, alcuni fumogeni continuano a piovere nell’area di rigore di Scuffet.

