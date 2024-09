Cagliari-Napoli interrotta per alcuni minuti per lancio di oggetti e fumogeni

Disordini sugli spalti tra tifosi napoletani e cagliaritani, partita sospesa da diversi minuti, il capitano Di Lorenzo sotto la curva del Napoli per calmare gli animi.

Disordini sugli spalti tra tifosi napoletani e cagliaritani, partita sospesa da diversi minuti, il capitano Di Lorenzo sotto la curva del Napoli per calmare gli animi.

Il lancio di oggetti e fumogeni tra i tifosi del Napoli ed il settore occupato da quelli cagliaritani, ha causato problemi in campo, dietro la porta di Scuffet. Sia Conte, Oriali e Di Lorenzo si sono recati sotto al settore ospiti per calmare gli animi. La gara è stat sospesa per diversi minuti. Anche Deiola è andato sotto il settore occupato dai sostenitori del Cagliari.

Napoli-Cagliari la situazione in campo

Gli ultras del Napoli hanno lanciato una serie di petardi, anche i sardi hanno risposto lanciando altrettanto materiale pirico. A farne le spese uno steward che è rimasto ferito.

La partita è poi ripresa al minuto 32 dopo che la situazione è sembrata tornare a una relativa calma. La polizia sta sorvegliando entrambi i settori, c’è comunque tensione.

Nonostante la gara sia ripartita continuano gli scambi di petardi tra le due tifoserie, alcuni fumogeni continuano a piovere nell’area di rigore di Scuffet. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco per ripulire il campo da gioco. Si spera che questo indegno spettacolo possa terminare quanto prima.

ilnapolista © riproduzione riservata