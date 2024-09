A Roma i tifosi contro i Friedkin: “Indegni! Siamo una squadra di terza categoria nelle mani di un fallito grottesco”

C’è chi si scaglia anche contro il nuovo tecnico Juric: “Ammazza che curriculum!”. E chi, invece, commenta la dirigenza come una “società clown”.

I tifosi della Roma, dopo l’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo di Ivan Juric, si sono scatenati contro la società gestita dai fratelli Friedkin. Secondo molti, c’è stata una mancanza di rispetto nei confronti di una bandiera del club come l’ex tecnico, e per di più non è stato scelto un allenatore che porti una grande fama europea.

A Roma i tifosi contro i Friedkin: “Società clown, indegni! Siamo una squadra di terza categoria”

Dopo che sui social del club hanno ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico, sono arrivati i commenti di molti tifosi su X che definiscono vergognosa la dirigenza gestita dai Friedkin.

@R_D_S_1927 scrive: Società clown, benvenuto Mr!

Società clown 🤡 benvenuto Mr!👏 — RDS (@R_D_S_1927) September 18, 2024 @GabrieleOlivi13 ha commentato quanto accaduto nelle ultime settimane tra calciomercato e esonero di De Rossi: Vergognatevi indegni, avete perso l’amore e il rispetto di una piazza unica pure con 110 milioni di mercato, siete dei fenomeni Lina Soulouku ora abbia il coraggio di parlare e prendersi le sue responsabilità. Vergognatevi indegni, avete perso l’amore e il rispetto di una piazza unica pure con 110 milioni di mercato, siete dei fenomeni Lina Soulouku ora abbia il coraggio di parlare e prendersi le sue responsabilità — Gabriele Olivieri (@GabrieleOlivi13) September 18, 2024 @Popopozau definisce la gestione della Roma “da club di terza categoria”: Che imbarazzo… Siamo ufficialmente una squadra di terza categoria in mano a un fallito grottesco. Che vergogna. Che imbarazzo… Siamo ufficialmente una squadra di terza categoria in mano a un fallito grottesco.

Che vergogna. — Popi_ (@Popopozau) September 18, 2024 @MannarinoSimone invece scrive sulla scelta di prendere Juric: Ammazza che curriculum! Bravi! Bravi tutti! Ammazza che curriculum! Bravi. Bravi tutti. — Simone Mannarino (@MannarinoSimone) September 18, 2024

