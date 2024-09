Saelemaekers, Thiago Motta lo vuole nella sua Juventus (Corsport)

Un camaleonte che può ricoprire fino a cinque ruoli. Il Bologna non lo riscatterà. Giuntoli offre 7-8 milioni, il MIlan ne chiede 11

Saelemaekers, Thiago Motta lo vuole nella sua Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

La traiettoria in discesa che ha portato la Juventus verso Alexis Saelemaekers va seguita con molta attenzione. Mentre Giuntoli tesse con pazienza la tela per gli obiettivi più chiacchierati dell’estate bianconera – da Douglas Luiz a Zirkzee, fino a Koopmeiners e Calafiori – continua pure a portare avanti una trattativa silenziosa per il calciatore belga, jolly utilizzato 30 volte da Motta nell’ultimo campionato dei miracoli a Bologna.

Per Italiano non è una priorità. È di proprietà del Milan.

Saelemaekers sa ricoprire cinque ruoli

I rossoblù lo avevano preso in prestito dal Milan per 500 mila euro con diritto di riscatto a 9 milioni, ma Vincenzo Italiano non avrebbe indicato come prioritaria la sua conferma

La nuova Juve fluida e camaleontica avrebbe bisogno proprio di un calciatore con le caratteristiche di Saele: ala offensiva o esterno di centrocampo utilizzabile sia a destra sia a sinistra, all’occorrenza seconda punta e disponibile pure ad adattarsi ai compiti della mezzala; a richiesta, sa fare anche il terzino. Insomma, la disponibilità al sacrificio non gli manca e la capacità di fare cinque ruoli diversi permetterebbe vari stravolgimenti tattici.

La Juve non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale, ma proprio alla luce del pressing di Thiago sta riflettendo su una proposta che dovrebbe aggirarsi attorno ai 7-8 milioni. C’è ancora distanza rispetto alla richiesta del Milan (11 milioni), ma non sembra così impossibile da colmare.

