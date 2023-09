Saelemaekers: «Via dal Milan dopo l’esonero di Maldini, altrimenti sarei rimasto»

In conferenza: «Dopo il suo addio ci sono stati un po’ di cambiamenti e ho deciso di cercare un’altra opportunità in accordo con la società».

Oggi il Bologna ha presentato in conferenza stampa il suo nuovo acquisto estivo, Alexis Saelemaekers, arrivato dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Saelemaekers ha spiegato l’addio al Milan citando l’esonero di Paolo Maldini come elemento determinante che lo ha spinto a lasciare il club rossonero.

Saelemaekers ha dichiarato:

«Non c’era intenzione di andarmene prima che se ne andasse Maldini. Dopo il suo addio ci sono stati un po’ di cambiamenti e io ho preso la decisione di cercare un’altra opportunità in accordo con la società».

Saelemaekers ha quindi spiegato per quale motivo ha scelto il Bologna di Thago Motta:

«Sono venuto qua perché ho sentito grande fiducia da parte del mister e della società. Dopo anni belli al Milan, in cui ho vinto anche uno scudetto, volevo più minuti. Credo che Bologna sia la scelta giusta».

Infine, Saelemaekers ha parlato di Thiago Motta e di quanto l’allenatore del Bologna sia stato determinante nella scelta di unirsi al club emiliano.

«Mi ha chiamato dopo un breve colloquio con il mio procuratore. Una discussione così con un allenatore non l’ho mai avuta in vita mia. Mi ha convinto subito. Ruolo? Deciderà lui, io sono a disposizione».

