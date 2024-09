Nel 2027, invece, a 35. Se però il Napoli verserà un’altra tranche da 10 milioni, la recompra schizzerà più o meno al doppio del valore

Rafa Marin, il Napoli lo compra a 11, tra due anni il Real Madrid può riprenderselo a 25 (Corsport). Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Rafa Marin costerà più o meno 11 milioni e firmerà fino al 2029; il Real potrà esercitare l’opzione di riacquisto tra due anni, nel 2026, a 25 milioni, e tra tre anni, nel 2027, a 35 milioni; se però il Napoli tra un anno deciderà di investire ancora in Marin e verserà un’altra tranche da 10, la recompra schizzerà al doppio del valore o giù di lì.

Rafa Marin gioca sia a tre sia a quattro

Rafa il giocatore, dicevamo, ha giocato con i baschi nell’ultima stagione collezionando 35 presenze, 33 in campionato e 2 in Coppa del Re, e ricoprendo un po’ tutti i ruoli di marcatore nella linea a quattro. Nel Castilla, la seconda squadra del Real che milita in Primera, la terza serie spagnola, ha invece giocato per due anni in una difesa a tre: da marcatore destro e sinistro – i cosiddetti braccetti – e al centro. Ed è proprio in virtù di questa duttilità, abbinata alla struttura fisica, all’aggressività, alla capacità di impostare e ad una statura (191 centimetri) che gli permette di dominare il gioco aereo, che il ds Manna ha deciso di affondare il colpo. Un multiuso. Un jolly, destro naturale.

È il primo colpo del Napoli di Conte (Gazzetta)

Il Napoli è vicino a chiudere il primo colpo dell’era Conte.

Rafa Marin, colosso spagnolo di 191 centimetri, classe 2002: cresciuto nel vivaio del Real Madrid, Marin si è imposto all’attenzione internazionale nell’ultima stagione, con 33 presenze in Liga, di cui 26 da titolare.

L’affare è stato portato avanti in gran segreto dal d.s. azzurro, che ha bruciato la concorrenza di Milan e altre big d’Europa, assicurandosi il sì del giocatore.

Il Real Madrid è convinto che nel giro di qualche anno Rafa Marin possa diventare uno dei migliori difensori spagnoli e per questo non vuole perdere il controllo sul giocatore. In sintesi, va bene la cessione definitiva ma soltanto con la possibilità di poter riacquistare tra due o tre anni il difensore a una cifra da stabilire già oggi. Il nodo, dunque, resta la formula.

Sarà un trasferimento a titolo definitivo da 10-12 milioni, col giocatore che firmerà un contratto quinquennale. Adesso, però, si lavoro per l’intesa sulla questione “recompra”, per dirla alla spagnola. Il Real vuole la possibilità di riacquistare Rafa Marin nell’estate 2026 o in quella 2027, garantendosi così una specie di “controllo” triennale sul difensore. Ovviamente, cambiano le cifre: nel 2026 i Blancos potrebbero riportare a casa il loro canterano per circa 30 milioni, mentre l’anno successivo il diritto sarebbe molto più salato.

