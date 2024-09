Rafa Marìn, in caso di passaggio al Napoli il Real manterrebbe un’opzione di riacquisto (Relevo)

“La trattativa tra i club prosegue e l’ accordo è vicino, in attesa di risolvere alcuni problemi. La disponibilità del calciatore è totale

Sky ieri sera ha dato oramai in chiusura l’affare Rafa Marìn tra il Napoli e il Real Madrid, secondo Di Marzio sarebbe potuto arrivare già oggi:

«Il Napoli sta chiudendo il primo affare della stagione, Rafa Marin dal Real Madrid che forse arriva già domani, parliamo di un difensore centrale che si è presentata come un’opportunità e che ora è in dirittura d’arrivo. È un classe 2002 voluto da Giovanni Manna per dare ad Antonio Conte anche un giovane di prospettiva. Lo scorso anno ha fatto bene all’Alves ma non esclude Bungiorno che resta la prima scelta»

Trattativa tra Napoli e Real Madrid per Rafa Marìn

Sulla trattativa arrivano importanti aggiornamenti da Relevo che invece parla di trattativa ancora in corso

“La trattativa tra i club prosegue e l’ accordo è vicino, in attesa di risolvere alcuni problemi. La disponibilità di Rafa Marín è stata totale, consapevole dell’importanza di continuare ad aggiungere minuti dopo una buona stagione in Prima Divisione . Il difensore centrale, ha accordo totale con il Napoli.

Tuttavia, i Blancos manterrebbero un’opzione di riacquisto, una formula che hanno già usato, per esempio, con Miguel Gutiérrez al Girona.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, mantiene un buon rapporto con l’entourage del giocatore a causa di operazioni effettuate in precedenza (l’acquisto di Kenan Yildiz), quando ricopriva l’incarico di vicedirettore sportivo alla Juventus. L’arrivo di Rafa Marín dipende quindi da alcuni dettagli da risolvere, con i club già in trattativa e aperti alla possibilità che il giovane bianco approdi in Serie A”.

ilnapolista © riproduzione riservata