Osimhen non è più nei piani del Psg (L’Equipe)

Si era parlato di lui quando Mbappé annunciò l’addio ma non ci sono stati contatti ufficiali con l’entourage del centravanti del Napoli.

Anche Victor Osimhen, come Khvicha Kvaratskhelia, sembrava essere nel mirino del Psg. Kylian Mbappé è ormai un nuovo giocatore del Real Madrid e il club francese era già alla ricerca del suo sostituto. Ma nelle ultime settimane le cose sono cambiate.

Osimhen non è più nei piani del Psg

Come riportato da L’Equipe:

Non appena ci fu l’annuncio dell’addio di Mbappé, i dirigenti parigini avevano fatto trapelare che ci sarebbe potuta essere la possibilità di un arrivo di Victor Osimhen. Ma ora Luis Enrique vuole dare fiducia a Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos per la prossima stagione con la possibilità di vedere Bradley Barcola evolversi da falso nove. Non ci sono quindi mai stati dei contatti ufficiali tra il club e l’entourage del nigeriano. Al momento il Psg è più indietro rispetto ai club inglesi.

Difficile la permanenza del centravanti nigeriano a Napoli

Il valzer delle panchine europee non è ancora chiuso e siamo ovviamente solo agli inizi di giugno, ma è un dato che il Napoli non abbia ancora ricevuto nessuna offerta per Victor Osimhen, come sottolinea il Corriere dello Sport.

I costi legati alla clausola rescissoria da 130 milioni e al suo ingaggio da 10 milioni a stagione sembrano spaventare un po’, o comunque indurre a una riflessione i suoi corteggiatori. Tanto che finora il Napoli non ha ricevuto off erte tali da imbastire una trattativa concreta.

La domanda nasce quindi spontanea, e se alla fine Osi restasse? La risposta del Corsport è chiara

E se fosse Osi il centravanti del Napoli di Conte? Difficile, difficilissimo, facciamo anche di più. Ma l’allenatore non sarebbe mica dispiaciuto. Ci mancherebbe. E il popolo con lui.

