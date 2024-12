Difficilissimo che Osimhen possa restare al Napoli con Conte (Corsport)

Una suggestione che non spiacerebbe all’allenatore e fino ad ora il Napoli non ha ricevuto offerte, ma si lavora per la cessione del centravanti

Il valzer delle panchine europee non è ancora chiuso e siamo ovviamente solo agli inizi di giugno, ma è un dato che il Napoli non abbia ancora ricevuto nessuna offerta per Victor Osimhen, come sottolinea il Corriere dello Sport.

i costi legati alla clausola rescissoria da 130 milioni e al suo ingaggio da 10 milioni a stagione sembrano spaventare un po’, o comunque indurre a una riflessione i suoi corteggiatori. Tanto che finora il Napoli non ha ricevuto off erte tali da imbastire una trattativa concreta.

La domanda nasce quindi spontanea, e se alla fine Osi restasse? La risposta del Corsport è chiara

e se fosse Osi il centravanti del Napoli di Conte? Difficile, difficilissimo, facciamo anche di più. Ma l’allenatore non sarebbe mica dispiaciuto. Ci mancherebbe. E il popolo con lui.

Osimhen e il suo faraonico stipendio rischiano di rimanere sullo stomaco del Napoli

Anche la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano ne aveva scritto:

L’avventura di Giovanni Manna si apre subito con una missione non così semplice. È vero che le volontà coincidono: il giocatore è alla ricerca di una sfida più ambiziosa, possibilmente in Premier League e la società è ben lieta di registrare un’enorme plusvalenza e incassare una cifra tra i 120 e i 130 milioni di euro, come previsto dalla clausola rescissoria. (…) Per ora,” nessuno ha recapitato un’offerta ufficiale a Castel Volturno. Il nuovo direttore sportivo ha avuto contatti con il Chelsea per provare a mettere in piedi uno scambio.

