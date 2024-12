Il quotidiano francese ammette che la trattativa è complessa ma scrivono che il Psg è convinto di farcela

Kvaratskhelia ha già parlato con Luis Enrique, il Psg è convinto di strapparlo al Napoli (L’Equipe)

Per Kvara il discorso sembra complicato ma a Parigi non disperano. Antonio Conte vorrebbe che sia uno dei pilastri del suo nuovo Napoli. Ed è anche per questo che la società tentenna a cederlo.

Il Psg cerca il sostituto di Mbappé: sulla lista anche Kvara e Osimhen

Secondo quanto riportato da L’Equipe:

Per sostituire Kylian Mbappé, il Paris-Saint-Germain cercherà di ingaggiare almeno due giocatori offensivi. Per Kvara la trattativa è difficile. Sappiamo che è la priorità di Luis Enrique e Luis Campos; il georgiano ha già dato il suo consenso per unirsi al club. Solo che il Napoli vuole che Kvara rispetti il suo contratto (fino al 2027).

L’Equipe dice che per Kvaratskhelia è difficile.

Scrive L’Equipe:

Ora sappiamo che Khvicha Kvaratskhelia è la priorità di Luis Enrique e Luis Campos per la fascia sinistra la prossima stagione. È anche la trattativa più difficile dell’estate parigina. Il georgiano ha già dato il suo placet, con le trattative contrattuali quasi completate. Il suo entourage ha incontrato Campos e il giocatore ha parlato con Luis Enrique. Solo che il Napoli non ha deciso di lasciar partire il 23enne sotto contratto fino al 2027.

«Quando ho preso Kvara (nel 2022), nessuno lo conosceva», ha spiegato Aurelio De Laurentiis, presidente del club italiano, alla stampa locale nei giorni scorsi. «Poi è diventato un idolo. Ha un contratto fino al 2027, sono molto felice e sereno. Sei tu che stimoli le voci: i contratti vanno rispettati».

“In generale, l’uomo forte napoletano non bluffa in questo tipo di situazione. La stampa italiana ha ricordato nelle ultime ore la volontà del Napoli di estendere il contratto del Kvaratskhelia includendo una clausola di esonero. L’ala, che sta per diventare papà e sta per giocare per la prima volta un Europeo con la Georgia, è a un punto di svolta nella sua carriera. A Parigi non disperano di riuscire a trovare una soluzione senza dover spendere un prezzo elevato.

“Il mercato estivo si aprirà ufficialmente tra poche settimane ed è già chiaro che i più grandi club della Premier League e d’Europa rottameranno un gruppo selezionato di giocatori”. Il Telegraph allora fa la lista delle 20 operazioni potenziali più “importanti”. C’è Osimhen. Ma non Kvara.

Secondo il Telegraph, “uno degli attaccanti più dinamici e pericolosi del calcio mondiale, Osimhen dovrebbe lasciare il Napoli quest’estate. L’interesse del Psg per il nigeriano è consolidato, ma resta da vedere se qualche club di Premier League sarà disposto a sborsare i soldi necessari per un giocatore che ha segnato 48 gol in campionato nelle ultime due stagioni”.

