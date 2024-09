Osimhen, l’Arabia Saudita non lo vuole più. Il procuratore sta disperatamente cercando una squadra

Marco Giordano Su X: «Il fratello di Osimhen spinge per il Psg. Il desiderio di Victor resta la Premier. Calenda è al lavoro»

Secondo quanto riporta Marco Giordano, giornalista che segue da vicino il calciomercato del Napoli, il fratello di Osimhen e gli uomini vicini a lui preferirebbero vedere l’attaccante al Psg. L’agente del nigeriano, Roberto Calende, lavora però per trovare una squadra in Inghilterra. La Premier infatti rimane il sogno di Victor. Ci sono invece pochissime possibilità invece di vederlo la prossima stagione in Arabia Saudita.

Osimhen: ad oggi più facile vederlo in Premier che in Arabia

Scrive Giordano su X:

“Aggiornamento Napoli-Osimhen. Ad oggi più facile vederlo in Premier che in Saudi: nessun top club del campionato saudita ha inserito l’attaccante in pole position per offerte top. Il fratello e parte degli uomini vicini ad Osimhen spingono per il Psg: nelle ultime ore il club francese ha aperto la possibilità di aprire una trattativa per il trasferimento. Il desiderio precipuo di Osimhen resta l’Inghilterra, ipotesi sulla quale sta lavorando il suo agente, Roberto Calenda”

Non vuole andare in Arabia, ha messo in stand-by persino il Psg (Repubblica)

Osimhen non vuole andare in Arabia, ha messo in stand-by persino il Psg. È quel che scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

Il caso è già esploso (il riferimento è al video di ieri del nigeriano, ndr). Il riverbero è arrivato pure a Napoli anche se gli appassionati azzurri sono attirati più dalla decisione del numero 9, la cui cessione quasi certamente finanzierà il mercato di Antonio Conte. Osimhen ha escluso, al momento, l’ipotesi Arabia: l’Al Hilal non lo attira e ha messo in stand- by il Psg. Il suo obiettivo è sempre la Premier. Il valzer dei bomber non è ancora partito e lui è convinto di rientrarci per esibirsi nel campionato più competitivo al mondo: « È sempre stato il mio sogno», ha detto in passato. Resta da capire se al Napoli sarà recapitato un assegno con tutto l’importo della clausola oppure se il club di De Laurentiis dovrà accettare un giocatore in contropartita.

