Osimhen non vuole andare in Arabia, ha messo in stand-by persino il Psg (Repubblica)

Il suo obiettivo è sempre la Premier. Resta da capire se il club di De Laurentiis dovrà accettare un giocatore in contropartita

Osimhen non vuole andare in Arabia, ha messo in stand-by persino il Psg. È quel che scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

Il caso è già esploso (il riferimento è al video di ieri del nigeriano, ndr). Il riverbero è arrivato pure a Napoli anche se gli appassionati azzurri sono attirati più dalla decisione del numero 9, la cui cessione quasi certamente finanzierà il mercato di Antonio Conte. Osimhen ha escluso, al momento, l’ipotesi Arabia: l’Al Hilal non lo attira e ha messo in stand- by il Psg. Il suo obiettivo è sempre la Premier. Il valzer dei bomber non è ancora partito e lui è convinto di rientrarci per esibirsi nel campionato più competitivo al mondo: « È sempre stato il mio sogno», ha detto in passato. Resta da capire se al Napoli sarà recapitato un assegno con tutto l’importo della clausola oppure se il club di De Laurentiis dovrà accettare un giocatore in contropartita.

Lo sfogo di Osimhen e le dimissioni del ct Finidi

Continuano i problemi per la Nazionale della Nigeria. Dopo il duro sfogo di Osimhen contro il ct della Nigeria in diretta su Instagram dalla Nigeria si rincorrono voci delle dimissioni di quest’ultimo.

We all need a friend like Victor Osimhen ‘s friend to put us in check when our emotions get the better side of us. He asked him to calm down and he insulted him. He didn’t get angry and abandon him. He seized the phone from him and ended the live.

George Finidi nei giorni scorsi aveva usato il nome dell’attaccante del Napoli per sottolineare che le migliori stelle del paese non si impegnano al massimo per la federazione.

Osimhen non era disponibile per le due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo a causa di un infortunio di quattro settimane. Finidi ha detto che l’attaccante del Napoli avrebbe potuto ancora giocare queste partite. Il bomber azzurro si è così scagliato in diretta sul suo profilo Instagram contro il suo ct e chiunque altro metta in dubbio il suo impegno e il fatto che sia infortunato. “Dite Osimhen “questo” Osimhen “quello”… non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca. Pubblicherò le foto sulle mie storie. Ho gli screenshot!“, ha detto tra le altre cose Victor.

Finidi, che era stato annunciato come capo allenatore all’inizio di quest’anno, aveva firmato un contratto di un anno con la NFF, con possibilità di proroga in base alle prestazioni nella Coppa d’Africa e nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Il suo mandato includeva la guida della Nigeria in due amichevoli internazionali e il lavoro come assistente allenatore sotto il precedente allenatore, Jose Peseiro.

La mossa della NFF di assumere un consulente tecnico straniero è stata vista come un passo per rivitalizzare le prospettive della squadra dopo una serie di risultati deludenti. Questa uscita segnalata potrebbe essere inseparabile dalla mossa fatta dalla NFF. Nel frattempo, un annuncio ufficiale deve ancora essere fatto da parte della NFF – sito web e gestori dei social media.

