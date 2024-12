Napoli alla ricerca di esperti della difesa a tre: tornano di moda Dragusin e Perez (Gazzetta)

Erano già stati sondati a gennaio, quando Mazzarri voleva tornare al 3-4-3. Vogliono entrambi rendersi protagonisti in un top club.

A gennaio il Napoli ebbe un interesse concreto per Radu Dragusin, all’epoca al Genoa, e Nehuen Perez dell’Udinese. Tuttavia, il rumeno preferì la destinazione Premier League, al Tottenham, mentre l’argentino rimase in Friuli perché la trattativa con De Laurentiis non si concretizzò. Ora sembra che gli azzurri vogliano riprovarci, in quanto sono due giocatori abituati a stare in una difesa a tre, tipica dei moduli utilizzati precedentemente da Antonio Conte.

Torna l’interesse del Napoli per Dragusin e Perez

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Il nuovo direttore Giovanni Manna cerca difensori già rodati per la nuova difesa a tre di Conte e sulla lista dello scouting azzurro ci sono ancora in bella mostra i nomi di Radu Dragusin e Nehuen Perez, entrambi trattati a gennaio. Era un mercato pensato per Mazzarri, che aveva la tentazione di tornare al 3-4-3 e abbandonare il 4-3-3, ma aveva bisogno di “braccetti” difensivi, veloci e affidabili.

Cinque mesi dopo, siamo allo stesso punto: Dragusin adesso vuole certezza sul suo posto da titolare, altrimenti potrebbe decidere di lasciare gli Spurs. Per Perez, invece, il Napoli si tirò indietro proprio a un passo dall’accordo definitivo: troppo alte le richieste dell’Udinese. Ora i loro nomi sono tornati d’attualità: velocità, cattiveria agonistica, voglia di esaltarsi in un top club. Profili buoni per il nuovo Napoli”.

Per il centrocampo, sulla lista di Manna c’è Hojbjerg

Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Nella lista del ds Manna, però, c’è da tempo un uomo che Conte conosce profondamente per averlo allenato al Tottenham: Pierre-Emile Hojbjerg, 28 anni, danese, già nel mirino del club azzurro a gennaio e anche della Juve ai tempi dello stesso Manna. Una tripla convergenza di gradimento, insomma, fermo restando costi, circostanze e affollamento della rosa: la squadra, tutto sommato, farà soltanto campionato e Coppa Italia nella prossima stagione e dunque gli acquisti saranno mirati.

