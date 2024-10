L’agente di Dragusin: «Il Napoli lo voleva ma lui ha sempre sognato di giocare in Premier»

al sito rumeno Gsp.ro: «Non posso credere di aver rifiutato il Bayern Monaco. Siamo rimasti svegli tutta la notte a pensare, lo voleva anche il Milan»

Il procuratore di Radu Dragusin, Florin Manea, ha rilasciato una intervista al sito rumeno ‘Gsp.ro’. Nell’intervista Manea ha spiegato la scelta del suo assistito. Dragusin dovrebbe già trovarsi a Londra, questa mattina ha preso il volo per dirigersi verso la capitale inglese in modo da firmare per il Tottenham nel pomeriggio. Dopo una notte di riflessioni, il calciatore questa mattina ha infatti accettato la proposta degli Spurs:

«Non posso credere di aver rifiutato il Bayern Monaco. Abbiamo scelto questa mattina alle 8. E’ difficile fare una scelta del genere, il Bayern lo voleva fortemente e ieri sera è arrivata l’offerta ufficiale. C’erano più soldi dal Bayern, ma lui ha detto che questo è il passo giusto nella sua carriera. Siamo rimasti svegli tutta la notte a pensare. Non ho dormito affatto. Siamo rimasti per vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Lo volevano sia il Napoli che il Milan. Ma sognava di giocare in Premier League fin da giovane».

Già ieri sera, le notizie riportavano della scelta di Dragusin. Nonostante tutto, il Napoli ci ha provato fino all’ultimo

Dragusin, il Napoli ci ha provato ancora ma lui ha deciso che andrà all’estero (Di Marzio)

Dragusin al Tottenham sembrava un affare ormai in dirittura di arrivo. Invece è rimpiombato il Bayern Monaco che, secondo quanto riporta Sky Sport, ha presentato un’offerta ufficiale al Genoa. Non sono chiare ancore le cifre dell’offerta, ma è plausibile ipotizzare che i tedeschi abbiano offerto almeno 25 milioni per il difensore del Genoa.

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, anche il Napoli nella giornata di oggi ha provato ad aumentare l’offerta. Il giocatore però ha ormai scelto di andare all’estero.

“Nella giornata di oggi (martedì 9 gennaio) anche il Napoli ha fatto un nuovo tentativo per Dragusin, aumentando a più riprese la propria offerta. Il giocatore, però, sembra ormai deciso a trasferirsi all’estero. Il club rossoblù e il Tottenham hanno trovato un accordo per il trasferimento a Londra di Dragusin sulla base di 24 milioni più 6 di bonus e il prestito di Spence al Genoa. Oltre al club inglese, però, anche il Bayern Monaco vuole Dragusin e ha presentato un’offerta al club rossoblù. Ora, quindi, la decisione spetta allo stesso Dragusin”.

