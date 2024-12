Hojbjerg è il centrocampista sulla lista di Manna e Conte. Anguissa non si tocca (Corsport)

Il danese del Tottenham è in cima ai desideri di Manna che lo trattò già per la Juve. Per Conte Frank è un intoccabile assieme a Lobotka.

Hojbjerg (Tottenham) è il centrocampista sulla lista di Manna e Conte. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Nella lista del ds Manna, però, c’è da tempo un uomo che Conte conosce profondamente per averlo allenato al Tottenham: Pierre-Emile Hojbjerg, 28 anni, danese, già nel mirino del club azzurro a gennaio e anche della Juve ai tempi dello stesso Manna. Una tripla convergenza di gradimento, insomma, fermo restando costi, circostanze e affollamento della rosa: la squadra, tutto sommato, farà soltanto campionato e Coppa Italia nella prossima stagione e dunque gli acquisti saranno mirati.

Non solo Hojbjerg, Conte non vuole rinunciare ad Anguissa

Il canto delle sirene arabe dell’Al-Nassr di Cristiano ha avvolto – e a tratti travolto – il finale di campionato di Anguissa. Un totem della stagione del trionfo, un simbolo di quella conclusa senza coppe, al decimo posto: Frank è stato la controfigura del centrocampista meraviglioso dell’annata scudetto, il gemello bruttino e svampito del giocatore totale che straripava e dominava. Sì. Ma Conte sa perfettamente che certe storie splendide possono prendere pieghe un po’ così, salvo poi tornare da copertina: e lui, Anguissa, sarà esattamente in cima al centrocampo che verrà.

Conte ha posto il veto sulla cessione di Di Lorenzo, Anguissa e Kvara (Corsera)

“Antonio Conte sarà annunciato tra domani e giovedì” conferma oggi il Corriere della Sera. E mentre si attende il suo arrivo a Napoli già si parla di quale saranno le mosse di mercato per il club con il nuovo allenatore.

Conte ha già in testa il suo Napoli: tutto ruota attorno dalla cessione di Osimhen, la clausola da 130 milioni sul cartellino del giocatore rappresenta una cassaforte da cui attingere (per ora nessuna offerta congrua). Dovbyk, Gimenez, Gyokeres e Lukaku sono gli attaccanti accostati al club. Il tecnico leccese può rinunciare a Osimhen, ma ha posto il veto sulla cessione di Kvara (corteggi a t i s s imo da l Psg) , Di Lorenzo (ha espresso la volontà di andar via) e Anguissa (lusingato dall’Arabia).

