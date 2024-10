Mario Rui in uscita dal Napoli: c’è l’interesse del Porto (Schira)

Il club portoghese sta sondando anche Alex Sandro, che da domani sarà svincolato.

Nicolò Schira riporta su X che Mario Rui potrebbe partire in direzione Porto in vista della prossima stagione. Ricordiamo che il terzino sinistro è tra i nomi in uscita del nuovo Napoli di Antonio Conte.

Su Mario Rui c’è il Porto, alla ricerca di un terzino sinistro

Il giornalista scrive sul social:

Il Porto sta lavorando per ingaggiare un terzino sinistro: hanno chiesto informazioni per Mario Rui (pronto a lasciare Napoli ) e Alex Sandro (sarà svincolato da domani dopo 9 anni alla Juventus).

#Porto are working to sign a left fullback: they have asked info for #MarioRui (he is ready to leave #Napoli) and #AlexSandro (he will be a free agent from tomorrow after 9-years with Juventus). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 30, 2024

Ci sono giocatori che non vogliono più fare le comparse e hanno già la valigia pronta: come Giovanni Simeone, che ha offerte dalla Spagna e piace molto – da tempo – alla Lazio, anche senza Tudor. Oppure Leo Ostigard, a gennaio vicinissimo alla cessione prima del passo indietro del club. Anche numericamente, il Napoli ha bisogno di cessioni per liberare posti in lista oltre che per fare cassa.

E i colpi deludenti della scorsa estate potrebbero già salutare: il brasiliano Natan piace al Verona e potrebbe essere girato in prestito, mentre su Lindstrom c’è forte e concreto l’interesse del Lione, ma occhio anche al Marsiglia ora con l’arrivo di De Zerbi, grande estimatore del danese: il Napoli valuta o un prestito oneroso o una cessione definitiva, da almeno 25 milioni. In Italia, può pensarci la Fiorentina, che intanto segue con interesse anche l’evolversi della situazione di Gaetano, sul taccuino anche del Parma: Gaetano sarà valutato da Conte a Dimaro ma vuole giocare, i sei mesi a Cagliari gli hanno ridato entusiasmo e sicurezza e adesso vuole sentirsi al centro del progetto Napoli, altrimenti chiederà la cessione. In uscita, poi, c’è anche Mario Rui che potrebbe tornare in Portogallo o accettare un ingaggio importante dalla Turchia.

