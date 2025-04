Gravina dopo la nomina a vicepresidente Uefa: «Questa elezione è figlia sicuramente della buona politica attuata»

Il presidente Figc sarà il vicario di Ceferin: «La nostra credibilità a livello europeo è cresciuta grazie alle scelte compiute e alle politiche coraggiose ed innovative»

Gabriele Gravina, attraverso il sito ufficiale della Figc, commenta così i risultati del 49° congresso Uefa tenutosi oggi a Belgrado. Dopo essere stato confermato nel comitato esecutivo e rieletto come vicepresidente, Gravina è stato nominato primo vicepresidente: sarà il vicario di Ceferin.

«Sono felice e orgoglioso, questa elezione è un riconoscimento straordinario all’importante contributo offerto dal calcio italiano allo sviluppo dello sport che più amiamo».

«La nostra credibilità a livello europeo è cresciuta»

Il presidente Figc continua:

«Negli ultimi quattro anni la nostra credibilità a livello europeo è cresciuta progressivamente grazie alle scelte compiute e alle politiche coraggiose ed innovative che stiamo portando avanti, implementando regole per un calcio sempre più affascinante e in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario. Il futuro comune del calcio europeo si scrive giorno dopo giorno e noi continueremo a supportare questo processo evolutivo».

«A livello personale, questa elezione rappresenta una soddisfazione incredibile perché è figlia sicuramente della buona politica attuata, ma anche dell’ottimo livello di relazioni e rapporti creati a livello internazionale, che hanno contribuito in maniera determinante a questo incredibile risultato. Ringrazio il presidente Ceferin per la sua visione e per la sua amicizia nonché tutti i delegati delle altre Federazioni, che hanno riconosciuto alla Figc e alla mia persona questa grande responsabilità», conclude Gravina.

Nel 2023/24 Gravina ha percepito dalla Uefa 540 mila euro (lordi). Ceferin poco meno di 3,4 milioni di euro

Gabriele Gravina, dopo aver ottenuto la riconferma come presidente della Figc, incassa anche la rielezione come membro del Comitato Esecutivo Uefa, arrivata per la prima volta nel 2021. Come ricorda Calcio&Finanza, da due anni a questa parte, il numero uno della Federcalcio italiana ricopre anche la carica di vicepresidente di Aleksander Ceferin. Nomina a numero due della Uefa che ha permesso a Gravina di affiancare gli altri vicepresidenti, che sono:

Karl-Erik Nilsson, primo vicepresidente; Zgbigniew Boniek, Laura McAllister, Armand Duka e David Gill, tesoriere della Uefa.

Gravina fu eletto vicepresidente della Uefa il 5 aprile 2023. Dai documenti economico-finanziari pubblicati dalla Uefa per la stagione 2023/24, e consultati da Calcio e Finanza, si evince che “tutti i vicepresidenti percepiscono uno stipendio lordo di 250mila euro, mentre i membri, che sono a stipendio fisso senza nessun tipo di bonus, guadagnano 160mila euro lordi. Questi importi, fa sapere il massimo organo del calcio europeo, sono rimasti invariati dal 2017, situazione che è diversa per il presidente Ceferin”.

Relativamente alla stagione 2023/24, per Gravina va considerato inoltre il suo ruolo di presidente della Figc che gli garantisce “uno stipendio di ulteriori 240mila euro lordi, che portano la cifra totale a 590mila euro, sempre lordi”.

Ceferin, il paperone del calcio

Per quanto riguarda il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, lo stipendio ha subito una modifica al rialzo considerevole. È sempre Calcio&Finanza a riportare i relativi dati: “il numero uno della Federcalcio europea ha visto salire ancora il suo salario nel corso del 2023/24“.

E ancora:

“Lo stipendio di Ceferin è andato aumentando anche nella stagione 2023/24. In base ai documenti ufficiali, il presidente dell’organo di governo del calcio europeo ha incassato un compenso lordo di 3.250.000 franchi svizzeri. Poco meno di 3,4 milioni di euro al cambio al 30 giugno 2024, data di chiusura del bilancio, in aumento di 375mila franchi rispetto a quanto incassato nel corso del 2022/23 con una crescita pari al 13% circa.

Considerando la valuta originaria, lo stipendio per il presidente della Uefa è più che raddoppiato nel corso di questi anni, con una crescita pari al 108% dal 2016/17 al 2023/24 e un tasso di crescita medio annuo pari al 9,6%. Complessivamente, Ceferin nel suo mandato da presidente della Uefa finora ha incassato quasi 19 milioni di franchi svizzeri, pari a circa 18,1 milioni di euro“.

