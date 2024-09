Il Napoli con la valigia: da Simeone a Natan, a Mario Rui, quelli che andranno via (Gazzetta)

Senza dimenticare Lindstrom e Ostigard. Gaetano è da valutare dopo l’esperienza di Cagliari. Senza coppe, la panchina lunga non serve

Il Napoli con la valigia: da Simeone a Natan, a Mario Rui, quelli che andranno via. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. La Gazzetta ricorda che senza coppe la rosa ampia non è fondamentale e anzi:

la panchina lunga rischia di diventare un peso, specie per chi ha voglia di giocare e sentirsi ancora al centro di un progetto.

E poi riporta i nomi dei calciatori considerati in partenza:

Ci sono giocatori che non vogliono più fare le comparse e hanno già la valigia pronta: come Giovanni Simeone, che ha offerte dalla Spagna e piace molto – da tempo – alla Lazio, anche senza Tudor. Oppure Leo Ostigard, a gennaio vicinissimo alla cessione prima del passo indietro del club. Anche numericamente, il Napoli ha bisogno di cessioni per liberare posti in lista oltre che per fare cassa.

E i colpi deludenti della scorsa estate potrebbero già salutare: il brasiliano Natan piace al Verona e potrebbe essere girato in prestito, mentre su Lindstrom c’è forte e concreto l’interesse del Lione, ma occhio anche al Marsiglia ora con l’arrivo di De Zerbi, grande estimatore del danese: il Napoli valuta o un prestito oneroso o una cessione definitiva, da almeno 25 milioni. In Italia, può pensarci la Fiorentina, che intanto segue con interesse anche l’evolversi della situazione di Gaetano, sul taccuino anche del Parma: Gaetano sarà valutato da Conte a Dimaro ma vuole giocare, i sei mesi a Cagliari gli hanno ridato entusiasmo e sicurezza e adesso vuole sentirsi al centro del progetto Napoli, altrimenti chiederà la cessione. In uscita, poi, c’è anche Mario Rui che potrebbe tornare in Portogallo o accettare un ingaggio importante dalla Turchia.

