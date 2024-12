Maresca non è entusiasta di Osimhen: così è sfumato lo scambio con Lukaku (Gazzetta)

Il nuovo tecnico del Chelsea (sarà ufficializzato oggi) ha bocciato il centravanti del Napoli. Così, l’affare con il Chelsea per Big Rom è praticamente sfumato.

Lo scambio Osimhen-Lukaku con il Chelsea è praticamente sfumato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’attaccante nigeriano sarebbe stato bocciato dal nuovo tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, che oggi verrà ufficializzato a Londra. Così la speranza di vedere Lukaku grazie a uno scambio con il nigeriano all’ombra del Vesuvio è andata in fumo.

Non sarà Osimhen il primo regalo del Chelsea a Maresca

Scrive il quotidiano:

Il mercato del Napoli doveva partire a mille con la punta nell’intreccio di grandi centravanti col Chelsea. Victor Osimhen a Londra in cambio di soldi (tanti) e Romelu Lukaku, storico pallino di Antonio Conte. Un’operazione che sino a una decina di giorni fa pareva ben indirizzata, dopo i contatti continui delle ultime settimane e l’accelerata decisiva per l’arrivo sulla panchina azzurra dell’ex Tottenham. A bloccare tutto, però, ci si è messo di mezzo un altro allenatore italiano: Enzo Maresca. Fresco di promozione in Premier con il Leicester, Maresca è la scelta del Chelsea dopo l’addio di Pochettino. Ecco, Maresca non pare entusiasta di ricevere come primo regalo Osimhen in attacco. Così, l’affare a doppio mandato con Big Rom all’ombra del Vesuvio è praticamente sfumato.

In Francia sono sicuri: Lukaku è una priorità per il Napoli

Romelu Lukaku quest’estate farà ritorno al Chelsea dopo il prestito alla Roma. In questi giorni si è parlato di un possibile approdo al Napoli nella prossima stagione, visto l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato:

L’attaccante belga, sotto contratto con i Blues fino a giugno 2026, non dovrebbe restare in Inghilterra nella prossima stagione. Per il Napoli il 31enne è una priorità. Nel momento in cui Victor Osimhen potrebbe lasciare il club, l’imminente arrivo di Antonio Conte in panchina potrebbe accelerare la trattativa. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis potrebbe offrirgli un contratto annuale da 7 milioni di euro per almeno tre stagioni.

Anche la Gazzetta conferma che il belga potrebbe essere un calciatore azzurro. Non sembra tramontata l’ipotesi Lukaku: anche se il Chelsea non è interessato a Osimhen, il Napoli potrebbe comunque avviare una trattativa slegata.

