L’ipotesi Lukaku è ancora viva, il Napoli può procedere con una trattativa slegata da Osimhen (Gazzetta)

Manna è al lavoro per trovare il centravanti. In lista oltra a Lukaku ci sono Dovvbyk del Girona, Denkey del Cercle Bruges e Boniface del Leverkusen.

Il Napoli è in cerca del post Osimhen: tra i profili valutati ci sono Dovbyk del Girona, Dempey del Cercle Burgles e Boniface del Leverkusen. Non sembra tramontata l’ipotesi Lukaku: anche se il Chelsea non è interessato a Osimhen, il Napoli potrebbe comunque avviare una trattativa slegata. Ai tifosi fa gola Viktor Gyökeres, attaccante dello Sporting che ha messo like al post della pagina 433 che annunciava Conte al Napoli.

La Gazzetta dello Sport scrive:

Quando un like cambia la prospettiva. Certo, nel caso specifico, difficile credere che il protagonista social possa davvero sbarcare al Napoli nell’immediato futuro, ma tant’è. Viktor Gyökeres, straordinario centravanti dello Sporting protagonista dell’ultima stagione con 29 reti in 33 presenze nel campionato portoghese e in generale di 43 gol e 15 assist in 50 partite in tutte le competizioni, ha messo il famoso “mi piace” alla pagina “433” che annunciava l’accordo raggiunto tra Napoli e Conte. Un cuore che non è passato inosservato e che ha scatenato la fantasia dei tifosi azzurri. Gyökeres fa gola a mezza Europa e per convincere lo Sporting ci vorrà una cifra mostre, difficilmente può essere un obiettivo reale per il Napoli.

Napoli, la lista attaccanti. C’è ancora Lukaku pupillo di Conte

Il d.s. Manna, intanto, sta valutando altri profili: da Dovbyk del Girona (che ha una clausola da 40 milioni di euro) a Denkey del Cercle Bruges, passando anche per Boniface del Leverkusen. E poi, ovviamente, Romelu Lukaku, il pupillo di Conte. Lukaku tornerà al Chelsea ma è già in lista di sbarco: a Londra non resterà, ma i Blues oggi non sembrano più interessati a Osimhen e dunque si dovrà procedere con una trattativa slegata. Napoli non ha fretta, ma cerca un giocatore top: Lukaku con Conte sa essere letale.

