Lukaku, il Chelsea potrebbe cederlo all’Arabia per 20-25 milioni (Corsport)

Il calciatore ha feeling con Conte che lo vuole al Napoli, ma il Chelsea ha necessità di vendere entro il 30 giugno per il fair play finanziario

“Venti d’Arabia tra il Napoli e Romelu, appena rientrato al Chelsea dal prestito alla Roma” scrive oggi il Corriere dello Sport. L’attaccante ha un feeling particolare con Antonio Conte, che lo ha richiesto al Napoli per sostituire Victor Osimhen, ma le esigenze del Chelsea potrebbero interferire.

“il Chelsea ha un bisogno impellente di vendere: rientra nel novero dei club di Premier a rischio sanzione (economica e in classifica), per mancato rispetto dei parametri di Profit and Sustainability, ovvero il Fair Play finanziario. Il tempo limite per realizzare plusvalenze e incassi è fissato al 30 giugno: ecco perché Lukaku è un’occasione di mercato, potrebbero anche bastare 20-25 milioni”.

Ovviamente questa non sarebbe una sorpresa “Romelu ha mercato, è uno dei grandi nomi che i signori della Saudi Pro League avrebbero già voluto portare in Arabia Saudita a suon di dollaroni” . Lo ha detto lui stesso parlandone e confessando che in passato ne ha avuto paura, ma oggi considera l’Arabia come un campionato promettente

